Američka mornarica intenzivno radi na razvoju nove Tramp klase bojnog broda, vrijednog do 17 milijardi dolara, koji bi trebalo da donese značajan tehnološki iskorak, ali i da izbjegne greške ranijih brodograditeljskih projekata.

Izvor: Profimedia

Vrhovno rukovodstvo američke mornarice poručuje da intenzivno radi na izbjegavanju ozbiljnih problema koji su pratili ranije projekte brodogradnje kada je riječ o programu "bojni brod" Tramp klase.

Visoki zvaničnici posebno naglašavaju potrebu da se prije početka radova na velikim borbenim brodovima, od kojih bi prvi mogao da košta čak 17 milijardi dolara, obezbijedi vrlo čvrst i konačan dizajn.

Nedostatak dovršenog projekta, kao i njegove česte izmjene tokom razvoja, značajno su doprinijele propasti fregate klase "Constellation" prošle godine.

Načelnik pomorskih operacija (CNO), admiral Deril Kodl, i ministar mornarice Džon Felan govorili su o bojnom brodu Tramp klase, poznatom i kao BBG(X), na odvojenim okruglim stolovima tokom izložbe "Sea Air Space 2026".

Predsjednik Donald Tramp je zvanično predstavio planove za tu klasu prošlog decembra, a prvi brod trenutno bi trebalo da nosi ime USS Defiant. "Mislim da je to nužan element snaga i mislim da pruža stvarnu fleksibilnost snagama", rekao je Felan o programu BBG(X).

Prema do sada dostupnim informacijama, brodovi klase Tramp imaće deplasman od oko 35.000 tona, što je približno tri puta više od najnovije podvarijante Flight III razarača klase Arli Berk. Biće dugački između 256 i 268 metara, široki između 32 i 35 metara i moći će da razviju brzinu veću od 30 čvorova.

Naoružanje će uključivati kombinaciju nuklearnih i konvencionalnih raketa, uključujući hipersonične, smještene u velike vertikalne lansirne sisteme (VLS). Takođe će imati elektromagnetni šinski top, dva klasična mornarička topa od 5 inča, lasersko oružje usmerene energije i dodatne sisteme bliske odbrane.

Zvaničnici mornarice su takođe pružili dodatne detalje o troškovima i planu proizvodnje tokom prezentacije predloga budžeta za fiskalnu 2027. godinu. Trenutni plan predviđa da se prvi od tri takva broda naruči u fiskalnoj 2028. godini, po procijenjenoj cijeni od 17 milijardi dolara.

Ukupni troškovi programa u narednih pet godina procjenjuju se na 43,5 milijardi dolara. Poređenja radi, kupovna cijena svakog od sledeća tri nosača aviona klase Ford procjenjuje se na između 13 i 15 milijardi dolara, izvještava "The War Zone".

Izvor: Wikimedia Commons

Brojka od 17 milijardi dolara "rana je početna procjena", rekao je Felan. Dodao je da mornarica već razgovara sa dva različita dobavljača o izgradnji brodova, te da će konačna odluka zavisiti od razvoja dizajna i proizvodnih kapaciteta brodogradilišta.

Felan i Kodl naglasili su da je dizajn BBG(X) još u vrlo ranoj fazi. Brodovi bi trebalo da uključuju niz naprednih tehnologija, uključujući šinski top i lasersko oružje, koje još nisu u potpunosti potvrđene uprkos dugogodišnjim istraživanjima.

"Brod treba da se dizajnira. Moram da uložim sredstva u istraživanje i razvoj. Ključno je koliko možemo da preuzmemo iz postojećih projekata poput Arleigh Burke i DDG(X)", rekao je Kodl.

Mornarica je ranije potvrdila da je BBG(X) direktni naslednik programa razarača DDG(X) i da otklanja nedostatke tog projekta. Naglasio je i da je jedna od ranijih grešaka bilo započinjanje gradnje prije nego što je dizajn bio dovoljno dovršen.

"Sve to mora da stane u novu platformu koja značajno povećava kapacitete i energetsku snagu za buduće sisteme poput oružja usmjerene energije i šinskog topa. Želimo da imamo barem 80 odsto dovršen dizajn prije prvog zavarivanja", dodao je kodl.

Takav pristup izostao je kod fregate "Konstelacija", čiji je dizajn još uvijek bio u razvoju 2025. godine, iako su radovi već bili započeti. Slični problemi pojavili su se i kod nosača aviona USS Džerald R. Ford, kao i kod brodova Littoral Combat Ship, gdje je primijenjen koncept paralelnog razvoja i proizvodnje.

Mornarica je ranije ove godine objavila da je sprovela nova testiranja šinskog topa u bazi u Novom Meksiku. Paralelno se nastavlja razvoj laserskog i mikrotalasnog oružja. Razmatra se i mogućnost nuklearnog pogona, iako Felan smatra da je to "malo vjerovatno" zbog složenosti i troškova. Trenutni plan predviđa kombinaciju dizel generatora i gasnih turbina.

Još nije u potpunosti definisano kako će se brodovi koristiti u operativnom smislu. "Razmatramo kako bi se uklopili u borbene grupe i različita operativna okruženja", rekao je Felan, dodajući da bi takav brod mogao da djeluje i samostalno, na primjer uz obalu Venecuele.

Prema budžetskim dokumentima, primarna uloga broda biće pružanje snažne ofanzivne moći na velikim udaljenostima, kao i djelovanje kao platforma za komandovanje i kontrolu. Napredni sistemi omogućiće korišćenje hipersoničnog oružja, lasera i šinskog topa, uz smanjenu zavisnost od klasičnog naoružanja.