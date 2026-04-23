Sirene za vazdušnu opasnost oglasile su se večeras u Teheranu, prijestonici Irana, prenosi "Skaj Njuz" pisanje iranskog portala "Nour Njuz". Trenutno nije poznato zbog čega su se oglasile sirene za vazdušnu opasnost.

Prekid vatre je na snazi od srijede 8. aprila i produžen je u srijedu 22. aprila do daljnjeg. Američki predsjednik Donald Tramp nije otkrio krajnji rok za produžetak prekid vatre, a danas je saopštio da američka mornarica u potpunosti kontroliše Ormuski moreuz.