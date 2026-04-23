Izvor: Chris Kleponis - Pool via CNP / Zuma Press / Profimedia

Poznati ruski novinar Vladimir Solovljev, poznat kao glavni propagandista ruskog predsjednika Vladimira Putina, je na državnoj televiziji brutalno izvrijeđao premijerku Italije Đorđe Meloni. Nije birao riječi, koristio je čak i psovke zbog čega je hitno reagovalo italijansko Ministarstvo spoljnih poslova.

Italijanski ministar spoljnih poslova Antonio Tajani je izjavio u utorak 21. aprila da je hitno pozvao ruski ambasador u Rimu na razgovor. Snimak isječka iz emisije procurio je i na društvene mreže i postao je viralan za kratak vremenski period.

Prema navodima bjeloruske agencije "NEXTA", nazvao ju je čak kur*om. Italijanski mediji su pisali da je izgovorio niz psovki na italijanskom i španskom jeziku:

"Meloni je sramota za čovječanstvo"

"Ona je prava divlja zver"

"Meloni je povrijeđeni idiot"

"Meloni je mala i ružna, zla žena"

⚡️ Solovyov called Meloni a “whore” — Russian ambassador summoned to Italy’s Foreign Ministry



On air, Vladimir Solovyov made harsh remarks about Italian Prime Minister Giorgia Meloni, including offensive language.



He called her "a fascist creature who betrayed her voters" and… — NEXTA (@nexta_tv) April 22, 2026

Potom je na maternjem, ruskom jeziku, nastavio da je vređa. Spomenut je čak i američki predsjednik Donald Tramp.

"Đorđa Meloni je fašističko stvorenje koje je izdalo svoje birače. Izdala je čak i Donalda Trampa", izjavio je Solovljev.