Policija u Trinidadu i Tobagu saopštila je da su na jednom groblju pronađeni odbačeni posmrtni ostaci najmanje 50 beba i šest odraslih osoba.

Izvor: BFM/X

Tijela su otkrivena u mestu Kumuto, oko 40 kilometara od glavnog grada Port of Spejna na ostrvu Trinidad. Za sada nije jasno da li je slučaj povezan sa nasiljem bandi u toj karipskoj državi, koja ima jednu od najviših stopa ubistava u regionu.

Policija je navela da je pet odraslih osoba - četiri muškarca i dvije žene - imalo identifikacione oznake, dok su na dva tijela uočeni tragovi obdukcije, prenosi BBC.

Policijski komesar Alister Gevaro opisao je otkriće kao "veoma uznemirujuće".

"Svaka osoba ili institucija za koju se utvrdi da je prekršila dužnost snosiće punu odgovornost" poručio je.

Vanredno stanje, koje policiji daje proširena ovlašćenja za pretrese i hapšenja, produženo je nakon što je uvedeno 2. marta.

Stejt dipartment je izdao više upozorenja za putovanja zbog kriminala, ali i "povećanog rizika od terorizma".

Iako su nasilje i kriminal u Trinidadu i Tobagu značajno opali od 2024. godine zahvaljujući bezbjednosnim mjerama, kriminal i dalje predstavlja ozbiljan problem širom zemlje, navodi se u jednom od upozorenja.