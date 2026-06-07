Premijer Mađarske Peter Mađar doživio je zvižduke i negodovanje građana prilikom obraćanja sa balkona u Budimpešti.
Premijer Mađarske Peter Mađar doživio je veliku neprijatnost prilikom obraćanja građanstvu.
Kada je izašao na balkon kako bi se obratio javnosti i dao zvaničnu izjavu, dočekao ga je gnjev naroda koji se okupio na ulicama ispod zgrade.
Umjesto aplauza, čim se pojavio na balkonu, prostorom je odjeknuo talas zvižduka, uvreda i opšteg negodovanja građana.
SHOCKING:— Based Hungary (@HungaryBased)June 6, 2026
HUGE! Protests Erupt over Magyar Péter's Deals with Ursula and the Migration Pact.
Magyar Péter is seen unable to comprehend that he already has protests against him.pic.twitter.com/ovcjVKSRkO
Pakt o migracijama i azilu EU
Protest je uslijedio nakon što su Mađar i predsjednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen postigli su dogovor o bliskoj saradnji u primjeni novog Pakta o migracijama i azilu Evropske unije.
Ovim sporazumom nova mađarska vlada se obavezala da će raditi zajedno sa Evropskom komisijom na implementaciji zajedničkih evropskih pravila o migracijama.
Ovaj dogovor je dio šireg političkog sporazuma postignutog krajem maja 2026. godine, kojim je otvoren put za deblokadu više od 16 milijardi evra evropskih fondova za Mađarsku.
(Novosti/MONDO)