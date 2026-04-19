Predsjednik SAD Donald Tramp učestvovaće 21. aprila u javnom čitanju Biblije, javljaju američki mediji.

Donald Tramp će 21. aprila putem video-poruke iz Ovalnog kabineta učestvovati u događaju pod nazivom "Amerika čita Bibliju". Kako su saopštili organizatori, predsjednik će čitati odlomak iz Druge knjige dnevnika, uključujući i poznati stih: "Ako se narod moj, koji se zove mojim imenom, ponizi i pomoli i potraži lice moje i vrati se sa zlih puteva svojih, tada ću ja uslišiti s neba, oprostiću im grijeh njihov i isceliću zemlju njihovu".

Stih sa političkom istorijom

Ovaj stih već je imao politički odjek u SAD, naročito kada ga je osnivač pokreta "Kaubojsi za Trampa" Koui Grifin koristio tokom događaja povezanih sa upadom u Kapitol 6. januara 2021. godine.

Nakon Trampove pobjede 2016. godine, evangelistkinja En Grejem Lots, ćerka Bilija Grejema, izjavila je da taj stih predstavlja znak da Bog odgovara na molitve naroda.

Zašto baš Tramp?

Predsjednica organizacije "Hrišćani angažovani", Bani Paunds, koja je pomogla organizaciju događaja, izjavila je da im je bio potreban "poseban neko" za čitanje ovog poglavlja i da su zato odabrali upravo Trampa.

Upozorenja stručnjaka: Opasna granica

Margaret Suzan Tompson, profesorka istorije i političkih nauka na Univerzitetu Sirakjuz, ocijenila je da mnogi evangelisti ovaj stih vide kao opravdanje za pozivanje Boga da blagoslovi naciju.

Ipak, upozorila je da problem nastaje kada se religija nameće kao obavezna norma za cijelu državu, što može ugroziti princip odvojenosti crkve i države.

Ko sve učestvuje u događaju

U čitanju će učestvovati i visoki zvaničnici administracije, uključujući državnog sekretara Marka Rubija, ministra odbrane Pita Hegseta i šeficu kabineta Susi Vajls.

Sukob sa papom i nova kontroverza

Tramp je nedavno ušao u sukob sa papom Lavom XIV, koji je kritikovao rat sa Iranom. Američki predsjednik je poručio: "Ne sviđa nam se papa koji kaže da je u redu imati nuklearno oružje", dodajući da "nije fan pape Lava".

Papa je odgovorio da se "ne plaši Trampove administracije".

Sporna AI fotografija

Dodatne reakcije izazvala je i fotografija generisana veštačkom inteligencijom, na kojoj je Tramp prikazan kao Isus. Predsjednik SAD je kasnije pokušao da ublaži situaciju, tvrdeći da je mislio da se radi o slici na kojoj je predstavljen kao ljekar koji pomaže ljudima.

This is absolutely wild! I had to verify this was in fact an actual post from Trump and yes, it absolutely is ‍♂️



President is posting AI generated images of himself as Jesus. This is absolutely disgusting and 100% blasphemy.



If you are a conservative Christian still supporting…pic.twitter.com/ca9QybCGHh — Cyrus Janssen (@thecyrusjanssen)April 13, 2026

Religija sve prisutnija u politici

Od povratka na vlast prošle godine, Trampova administracija sve češće koristi religijski narativ u javnim nastupima. Bijela kuća je pozvala građane na nedeljnu molitvu, biblijski citati se pojavljuju na zvaničnim nalozima, a organizuju se i molitveni skupovi u državnim institucijama.

Ministar odbrane Pit Hegset posebno je isticao religiju u radu Pentagona, pa je ranije pozvao pastora Daglasa Vilsona, poznatog po kontroverznim stavovima, da predvodi molitvu. Vilson podržava ukidanje prava žena na glasanje, kriminalizaciju homoseksualnosti i zagovara hrišćansku teokratiju.

Na jednom brifingu o ratu sa Iranom, Hegset je novinare uporedio sa farisejima, nazivajući ih "samoproglašenim elitama" koje su sumnjale u Isusovu dobrotu.

(CNN/Mondo)