Sergej Šojgu upozorio je Finsku i baltičke zemlje da Rusija ima pravo na "samoodbranu" ukoliko ukrajinski dronovi nastave da koriste njihov vazdušni prostor za napade na rusku teritoriju.

Sekretar ruskog Savjeta bezbijednosti Sergej Šojgu upozorio je Finsku, Estoniju, Letoniju i Litvaniju da Moskva zadržava pravo na, kako je rekao, "samoodbranu" ako ukrajinski dronovi napadnu Rusiju koristeći njihov vazdušni prostor.

Ove izjave uslijedile su nakon zasebnog upozorenja koje je Moskva uputila dan ranije, navodeći da bi evropska podrška ukrajinskim bespilotnim letjelicama mogla dovesti do "nepredvidivih posledica", piše *Kyiv Independent*.

Šojguove optužbe

Šojgu, koji je bio ruski ministar odbrane na početku sveobuhvatne invazije 2022. godine, optužio je nekoliko zemalja da su postale dio kijevske "strateške pozadine". Osvrnuo se na incidente u kojima su se dronovi srušili u Finskoj i baltičkim zemljama tokom ukrajinskih napada na Ust-Lugu, veliku rusku luku u Finskom zalivu.

Ne pruživši dokaze, Šojgu je tvrdio da se ukrajinski napadi dronovima na Rusiju sve češće pokreću preko vazdušnog prostora Finske i baltičkih zemalja. "To se može objasniti na dva načina: ili su zapadni sistemi protivvazdušne odbrane krajnje neefikasni... ili te države namjerno dopuštaju korišćenje svog vazdušnog prostora, što znači da su aktivni učesnici u agresiji na Rusiju", rekao je.

"U tom slučaju, prema međunarodnom pravu, na snagu stupa član 51. Povelje UN-a, koji se odnosi na neotuđivo pravo država na samoodbranu u slučaju oružanog napada."

Reakcije i širi kontekst

S druge strane, zamjenik ukrajinskog ministra spoljnih poslova Andrij Sibiga ranije je izjavio kako Kijev ima obavještajne podatke koji ukazuju na to da Rusija namerno preusmjerava dronove prema baltičkim državama i Finskoj kako bi podstakla napetosti.

Baltičke zemlje odbacile su slične optužbe koje su stizale iz ruskih propagandnih medija, nazvavši tvrdnje Moskve lažnim i negirajući da je Ukrajina koristila njihov vazdušni prostor za napade.

Rusija je od početka sveobuhvatne invazije u više navrata upućivala prijetnje evropskim zemljama. Poljski premijer Donald Tusk i drugi visoki evropski zvaničnici već su ranije upozorili kako bi Moskva mogla biti spremna za mogući vojni sukob sa Evropom do 2027. godine.