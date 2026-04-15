Četvorogodišnje dijete navodno je usmrtilo dvogodišnjeg brata u pucnjavi koja se dogodila u američkoj saveznoj državi Viskonsin, dok su ih roditelji nakratko ostavili same u automobilu.

Policija u Viskonsinu tvrdi da je četvorogodišnje dijete prošle nedelje pucalo i usmrtilo svog dvogodišnjeg brata u porodičnom automobilu.

Policajci koji su reagovali na prijavu o pucnjavi u petak, 10. aprila, zatekli su dvogodišnje dijete sa prostrelnom ranom, saopštila je Kancelarija šerifa okruga Fond du Lak. Dete je podleglo povredama i proglašeno je mrtvim na licu mjesta.

Policija nije objavila identitet žrtve, ali je, prema navodima lokalnog medija FOX 11, u GoFundMe kampanji identifikovan kao Krju Zahradnik. Tri deteta nalazila su se u automobilu parkiranom na prilazu porodične kuće, dok su se roditelji nakratko vratili u kuću po nešto što su zaboravili, navode nadležni.

Četvorogodišnje dijete je navodno uzelo napunjeno vatreno oružje koje se nalazilo u centralnoj konzoli automobila, nakon čega je došlo do opaljenja, saopštila je kancelarija šerifa. Krju je pogođen kada je oružje opalilo, a građanin koji je bio u šetnji pozvao je hitnu pomoć i prijavio pucnjavu.

Ostale osobe u vozilu nisu povrijeđene, navodi šerifova kancelarija, dodajući da se ne sumnja na krivično djelo. Jedan član zajednice pokrenuo je GoFundMe kampanju kako bi pomogao porodici u pokrivanju troškova sahrane, psihološke podrške i nadoknade izgubljene zarade.

"Živio je svaki dan sa neizmernom radošću, pronalazeći čudo u najmanjim trenucima i djeleći svoj smjeh gdje god da je išao", navodi se u njegovoj onlajn čitulji, prenosi People.

Porodica sarađuje sa istražiteljima, saopštila je kancelarija šerifa, uz napomenu da će eventualne krivične prijave biti razmotrene po završetku istrage.