Izvor: kineska medijska grupa

Kineski predsjednik Si Đinping sastao se danas u Pekingu sa prijestolonaslednikom Abu Dabija iz Ujedinjenih Arapskih Emirata, šeikom Haledom bin Mohamedom bin Zajedom Al Nahjanom, a razgovori su bili usmjereni na unaprjeđenje bilateralnih odnosa i pitanja regionalne stabilnosti.

Tokom susreta, Si je iznio predlog od četiri tačke za promociju mira i stabilnosti na Bliskom istoku. Predlog uključuje poštovanje principa mirnog suživota, nacionalnog suvereniteta, vladavine međunarodnog prava, kao i usklađivanja razvoja i bezbijednosti.

Si je istakao da su UAE sveobuhvatni strateški partner Kine i naglasio da Kina pridaje veliki značaj razvoju bilateralnih odnosa. Dodao je da odnosi između dvije zemlje bilježe zdrav i stabilan razvoj, uz produbljivanje političkog povjerenja, kontinuirani napredak pragmatične saradnje i intenzivne kulturne razmjene.

On je pozvao na izgradnju još snažnijeg sveobuhvatnog strateškog partnerstva, uz međusobnu podršku u ključnim interesima i važnim pitanjima, održavanje razmjene na visokom nivou i jačanje strateškog povjerenja.

Takođe je naglasio značaj nastavka saradnje u oblastima energetike, investicija, trgovine i nauke, kao i unaprjeđenja saradnje u obrazovanju, civilnom vazduhoplovstvu i turizmu.

Dvije strane su razmijenile mišljenja i o aktuelnoj situaciji na Bliskom istoku i u regionu Persijskog zaliva.