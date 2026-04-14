Postignut je značajan napredak u pregovorima, ali Teheran mora još da ispuni određene zahtjeve, među kojim je i potpuno otvaranje Ormuskog moreuza, izjavio je potpredsjednik SAD Džej Di Vens.

Izvor: Andreas Stroh / Alamy / Profimedia

Vens je naglasio da Teheran prije postizanja konačnog mirovnog sporazuma, osim otvaranja Ormuskog moreuza, mora da riješi pitanja nuklearnog programa i da pristane da preda svoj obogaćeni uranijum.

"Moramo iznijeti obogaćeni nuklearni materijal iz Irana. Moramo dobiti njihovu konačnu potvrdu da neće razvijati nuklearno oružje", naveo je Vens za televiziju "Foks njuz".

On je upozorio da bi se tok mirovnih pregovora mogao promijeniti ako Teheran odbije da otvori Ormuski moreuz.

"Nismo vidjeli potpuno ponovno otvaranje, pa očekujemo da će Iran nastaviti da preduzima korake ka tome, a ako to ne učini, to će suštinski promijeniti pregovore koje vodimo sa njima", naglasio je Vens.