Roman Gofman stiže na čelo izraelske obavještajne agencije, on će zamijeniti Davida Barneu nakon odobrenja komisije.

Izraelska vlada odobrila je imenovanje Romana Gofmana za novog direktora obavještajne agencije Mosad, saopšteno je iz kabineta premijera, prenosi Al Džazira. Odluka je potvrđena nakon što je prošla proceduru pred nadležnom komisijom za visoka imenovanja.

Izraelski premijer Benjamin Netanjahu izjavio je da je lično odobrio imenovanje Gofmana, nakon preporuke komisije, i ocijenio ga kao "izvanrednog oficira" koji je tokom rata pokazao "hrabro i kreativno razmišljanje".







לאחר שאושר על ידי ועדת גרוניס, חתמתי הערב על מינויו של האלוף רומן גופמן לתפקיד ראש המוסד הבא.



האלוף גופמן משמש בשנתיים האחרונות כמזכירי הצבאי. מדובר בקצין מצטיין, נועז ויצירתי, שהפגין לאורך המלחמה ראייה מחוץ לקופסה ותחבולנות מרשימה.



אני מאחל הצלחה רבה לאלוף גופמן בתפקידו הבא…pic.twitter.com/Ie1xQreZ7N — Benjamin Netanyahu - בנימין נתניהו (@netanyahu)April 12, 2026

Gofman (49), general-major izraelske vojske, preuzeće dužnost u junu 2026. godine, kada će zamijeniti dosadašnjeg direktora Davida Barneu. Trenutno obavlja funkciju vojnog sekretara premijera.

Tokom napada 7. oktobra 2023. godine, kada su borci Hamasa izvršili upad na jug Izraela, Gofman je, kako se navodi, među prvima stigao na teren kako bi pomogao ugroženim zajednicama.

Ministar nacionalne bezbijednosti Itamar Ben Gvir pohvalio je novoimenovanog direktora, nazvavši ga "oštrim" i "izuzetno aktivnim", uz ocjenu da je pokazao visok nivo profesionalizma u donošenju odluka tokom rata u Gazi.

Gofman je rođen u Belorusiji, a ranije je predvodio izraelsku agenciju COGAT, koja je bila zadužena za kontrolu humanitarne pomoći i blokadu Gaze. Takođe je imao ključnu ulogu u formiranju Fondacije za humanitarnu pomoć Gazi, koja se našla pod kritikama zbog povezanosti sa stradanjem hiljada Palestinaca koji su pokušavali da dođu do pomoći.