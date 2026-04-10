Izrael je isključio Španiju iz koordinacionog centra za primirje, što je izazvalo nove tenzije. Netanjahu je osudio španske kritike na račun izraelske politike.

Izraelski premijer Benjamin Netanjahu objavio je da je isključio Španiju iz Civilno-vojnog koordinacionog centra uspostavljenog u okviru prekida vatre u Gazi. Taj centar dio je mirovnog plana od 20 tačaka američkog predsjednika Donalda Trampa, koji predstavlja osnovu za primirje.

Odluka je uslijedila nakon oštrih kritika Španije na račun izraelskog rata protiv Irana, politike u Gazi i na okupiranoj Zapadnoj obali, kao i vojne kampanje u Libanu, koja uključuje bombardovanje i kopnenu invaziju.

Netanjahu: "Neću tolerisati neprijateljstvo"

"Izrael neće ćutati pred onima koji nas napadaju. Španija je klevetala naše heroje, vojnike Izraelskih odbrambenih snaga (IDF), najmoralnije vojske na svijetu", izjavio je Netanjahu.

"Zato sam danas naložio da se predstavnici Španije uklone iz koordinacionog centra u Kirjat Gatu, nakon što se Španija više puta svrstala protiv Izraela."

"Nisam spreman da tolerišem to licemjerje i neprijateljstvo. Ne namjeravam da dozvolim nijednoj zemlji da protiv nas vodi diplomatski rat, a da za to odmah ne plati cijenu."

Španski mediji prenose da je izraelska vlada naredila protjerivanje španskih predstavnika iz multinacionalnog tijela koje nadzire primirje u Gazi u okviru Trampovog mirovnog plana.

Dodaje se da je izraelski ministar spoljnih poslova Gideon Sar postupio po uputstvima premijera kako bi odgovorio na, kako je navedeno, "izraženu antiizraelsku pristrasnost" vlade premijera Pedra Sančeza, za koju je rekao da je "izgubila svaku sposobnost da bude koristan akter u sprovođenju mirovnog plana".

Izraelski mediji navode da je Španija već obaviještena o ovoj odluci.

Ova odluka predstavlja najnoviju eskalaciju u diplomatskom sporu između Izraela i Madrida. Dolazi nakon što je Španija najavila ponovno otvaranje svoje ambasade u Iranu, posle sporazuma o prekidu vatre sa Sjedinjenim Američkim Državama, kao i nakon incidenta u kojem je učestvovao španski mirovnjak iz Privremenih snaga Ujedinjenih nacija u Libanu (UNIFIL).

