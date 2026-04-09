Femke Halsema izjavila je da Evropa treba da razmotri dekriminalizaciju prodaje kokaina, slično kao što je učinjeno sa kanabisom u nekim zemljama.
Halsema je to rekla na otvaranju kongresa o organizovanom kriminalu na kojem su učestvovali evropski ministri, uključujući holandsku ministarku pravde Dilan Yeşilgöz-Zegerius.
„Ali ja sam realistkinja i znam da za takve mjere trenutno nema dovoljno političke podrške“, rekla je Halsema i dodala da zemlje moraju drugačije gledati na upotrebu droga.
„Suočimo se sa činjenicama: rat protiv droga ne funkcioniše. Zaplijena droga ne funkcioniše. A regulacija kokaina nije ni na vidiku. Nadam se da možemo da se složimo da nam je potrebna alternativa strategija“, poručila je.
mnogi se slažu da aktuelna politika prema drogama ne daje rezultate, dok drugi upozoravaju na opasnosti legalizacije teških droga.