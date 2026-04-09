Gradonačelnica Amsterdama Femke Halsema izjavila je da Evropa treba da razmotri dekriminalizaciju prodaje kokaina,

Halsema je to rekla na otvaranju kongresa o organizovanom kriminalu na kojem su učestvovali evropski ministri, uključujući holandsku ministarku pravde Dilan Yeşilgöz-Zegerius.

„Ali ja sam realistkinja i znam da za takve mjere trenutno nema dovoljno političke podrške“, rekla je Halsema i dodala da zemlje moraju drugačije gledati na upotrebu droga.



„Suočimo se sa činjenicama: rat protiv droga ne funkcioniše. Zaplijena droga ne funkcioniše. A regulacija kokaina nije ni na vidiku. Nadam se da možemo da se složimo da nam je potrebna alternativa strategija“, poručila je.

Post je objavljen na Instagram profilu Rave Residence, a izazvao je brojne reakcije – mnogi se slažu da aktuelna politika prema drogama ne daje rezultate, dok drugi upozoravaju na opasnosti legalizacije teških droga.