Reprezentacija Mongolije na FIBA Svjetskom prvenstvu u Varšavi ima malu, ali vrlo glasnu grupu navijača

Izvor: MACIEJ GRONAU/FOTOPYK / imago sportfotodienst / Profimedia

Mongolija možda nije imala najbrojniju podršku na tribinama FIBA Svjetskog prvenstva u basketu 3x3 u Varšavi, ali je sigurno imala jednu od najglasnijih. Dok su se na terenu vodile velike borbe, mala grupa navijača iz azijske zemlje uspjela je da privuče pažnju gotovo svih prisutnih i pretvori dio tribina u svoj kutak za navijanje.

Ženska reprezentacija Mongolije u Poljsku je stigla sa ozbiljnim rezultatima iza sebe. Prošle godine osvojila je srebrnu medalju na Svjetskom prvenstvu, dok je godinu ranije stigla do bronze na kontinentalnom takmičenju. Zato ni očekivanja nisu bila mala, ali početak turnira nije donio željene rezultate. Mongolke su najprije poražene od Australije 21:15, a zatim i od Španije 13:11 u meču sa malo poena, ali mnogo neizvijesnosti.

Ipak, bez obzira na rezultat, podrška nije izostala. Grupa od desetak navijača tokom čitavog dana nije prestajala da pjeva, skandira i maše zastavama svoje zemlje. Njihova energija brzo se prenela i na ostatak publike, pa su u pojedinim trenucima podršku Mongoliji pružali čak i neutralni navijači. Svaki poen bio je propraćen glasnim aplauzima, dok su promašaji protivnica izazivali uzdahe olakšanja među najvjernijim pristalicama.

Muška reprezentacija Mongolije imala je nešto više razloga za zadovoljstvo. Posle poraza od Češke 17:14 na startu turnira, uspjela je da savlada domaćina Poljsku rezultatom 21:19 i tako stigne do prve pobjede na prvenstvu. U atmosferi u kojoj je gotovo čitava arena bila na strani domaćeg tima, Mongolci su ponovo uspjeli da se čuju.

Pogledajte grupicu navijača Mongolije kako navija:

Pogledajte 00:07 Mongolija ima najbolje navijače Izvor: MONDO Izvor: MONDO

Njihovi navijači nisu bili brojni, ali su bili uporni. Upravo zbog toga njihova podrška ostavila je snažan utisak tokom prva dva dana takmičenja. Možda Mongolija nije među najvećim favoritima za medalju, ali kada je riječ o odanosti navijača, svakako je među ekipama koje se izdvajaju u Varšavi.

Mušku selekciju sada očekuju dueli protiv SAD i Letonije, dok će djevojke pokušati da do prvih pobjeda stignu protiv SAD i Mađarske. Ako je suditi po dosadašnjem toku prvenstva, jedno je sigurno - podrška sa tribina neće izostati.