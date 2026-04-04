Četvorica astronauta misije Artemis II sada su bliže Mjesecu nego Zemlji, dok Orion kapsula nastavlja put na prvom ljudskom letu ka Mjesecu u više od pola vijeka.

Posada Artemis II sada je bliža Mjesecu nego Zemlji, saopštila je NASA, dok su četvorica astronauta završila treći dan leta ka Mjesecu.

"Vidimo Mjesec kroz priključnu kapiju trenutno. To je prelijep prizor", rekao je neimenovani član posade, što je NASA podijelila u objavi na X u subotu ujutro.

Do 11 časova Orion svemirska kapsula prešla je više od 152.000 milja (245.000 km) udaljenosti od Zemlje od svog lansiranja u srijedu.

Nasa je u petak objavila prve slike posade sa kapsule, dan i po nakon prve ljudske misije ka Mjesecu u više od pola vijeka. Prva fotografija, koju je napravio komandant Rid Vajsman, prikazivala je zakrivljeni deo Zemlje kroz jedno od prozorskih stakala kapsule. Druga slika je pokazivala cijelu planetu sa okeanima prekrivenim vrtlozima belih oblaka. Zeleno polarna svjetlost je čak bila vidljiva, prema Nasi.

We have spectacular new high-resolution images of our home planet, all of us looking back through the Orion capsule window at our Artemis II astronauts as they continue their journey to the Moon.pic.twitter.com/QjxGfWiRcS — NASA (@NASA)April 3, 2026

"Sjajno je pomisliti da smo, osim naša četiri prijatelja, svi mi predstavljeni na ovoj slici", rekla je Lakieša Hokins iz NASE, liderka za istraživačke sisteme. Dodala je da misija protiče dobro.

NASA je takođe podijelila i meni za putovanje, koji uključuje tortilje, povrćnu kiš kvik, salatu od manga i roštiljski pečeni goveđi but. Pošto nema rashladnih uređaja u kapsuli, svi obroci su pažljivo odabrani da budu sigurni, stabilni na polici i jednostavni za pripremu.

Vajsman i njegova posada treba da stignu na odredište u ponedeljak. Trojica Amerikanaca i jedan Kanađanin obići će Mjesec u svojoj Orion kapsuli, napraviti povratni zaokret i potom se direktno vratiti kući bez zaustavljanja. Pojavili su glavni motor Oriona u četvrtak uveče, što ih je postavilo na pravac ka Mjesecu.

Nakon što je kontrola misije pomjerila položaj kapsule, cijela Zemlja - uključujući sjeverna svjetla - ispunila je njihove prozore.

"Bio je to najneverovatniji trenutak i zaustavio nas je sve četvoro na mjestu", rekao je Vajsman u TV intervjuu.

We see our home planet as a whole, lit up in spectacular blues and browns. A green aurora even lights up the atmosphere. That's us, together, watching as our astronauts make their journey to the Moon.pic.twitter.com/6JkKufBgtJ — NASA (@NASA)April 3, 2026

Oni su prvi putnici ka Mjesecu od Apola 17 1972. godine. Orion će putovati oko 4.000 milja (6.400 km) iza Mjeseca prije nego što se okrene nazad, pružajući neviđene i osvetljene prikaze daleke strane Mjeseca.

Ako sve prođe glatko, astronauti će oboriti rekord tako što će se udaljiti od Zemlje više nego bilo koji čovijek prije njih - više od 250.000 milja.

Misija je dio dugoročnog plana za višestruka vraćanja na Mejsec, sa ciljem uspostavljanja stalne baze koja bi pružila platformu za dalja istraživanja.

U četvrtak, nakon onoga što je Nasa opisala kao „besprekorno“ paljenje motora koje je trajalo nešto manje od šest minuta, astronauti su rekli da su bili zalepljeni za prozore kapsule dok su napuštali Zemlju.

"Ništa vas ne priprema za zapanjujući prizor kada vidite svoju domovinu osvijetljenu danju, a Mjesec kako svijetli noću, uz prelijepo svjetlo zalaska sunca", rekla je astronautkinja Kristina Kok

Sada kada su astronauti na putu ka Mjesecu, nema povratka: oni su na putanji „slobodnog povratka“, koja koristi gravitaciju Mjeseca da ih odbaci oko njega prije nego što se vrate ka Zemlji. U slučaju da nešto pođe po zlu, astronauti su opremljeni odelima koja služe i kao „sistemi za preživljavanje“. To znači da u retkom slučaju gubitka pritiska ili curenja kabine, mogu održavati kiseonik, kontrolu temperature i odgovarajući pritisak do šest dana.

Očekuje se da će provoditi po 30 minuta dnevno vežbajući na uređaju za vežbanje sa zamajcem u kapsuli, kako bi minimizirali gubitak mišića i kostiju koji nastaje u odsustvu Zemljine gravitacije. Misija obeležava niz istorijskih dostignuća, uključujući slanje prve osobe boje kože, prve žene i prvog ne-Amerikanca na lunarnu misiju. Takođe je ovo i prvi ljudski let SLS-a, Nasinog lunarog raketnog sistema.

Nakon godina kašnjenja i ogromnih prekoračenja troškova, lansiranje je prvobitno bilo planirano za februar, ali je opet odloženo zbog ponovljenih problema, a raketa je morala da se vrati u hangar na popravke.

Trenutna era američkih lunarnih ulaganja često se prikazuje kao pokušaj da se konkuriše Kini, koja planira da pošalje ljude na Mjesec do 2030. godine.

Tokom brifinga posle lansiranja, Džared Isaksman, administrator NASE, rekao je da je konkurencija "sjajan način da se mobilizuju resursi jedne nacije. Konkurencija može biti dobra i sada svakako imamo konkurenciju".

Program Artemis je došao pod pritisak od strane Donalda Trampa, koji se nada da će američke čizme kročiti na lunarno tlo prije nego što njegov drugi mandat završi u januaru 2029. godine. Međutim, predviđeni datum za sletanje 2028. godine izazvao je podozrenje kod nekih stručnjaka, dijelom zato što Vašington jako računa na tehnološki napredak privatnog sektora.

Nakon lansiranja sa Kenedijevog svemirskog centra na Floridi u srijedu, astronauti su prijavili manji problem: toaleti su počeli da ne funkcionišu po ulasku u orbitu.

Uz pomoć kontrole misije, Kok je vođena kroz nekoliko trikova sa vodovodom dok nije uspjela da sve reši, ali je prethodno morala da koristi rezervne kese za urin. Kok je kasnije rekla da je ponosna što sebe može nazvati „svemirskim vodoinstalaterom“, napominjući da je problem bio samo u tome što je oprema morala da se ugrije.

"Volim da kažem da je vjerovatno najvažniji dio opreme u kapsuli. Tako da smo svi odahnuli kada se ispostavilo da je sve u redu", poručila je ona, javlja Gardian.

Kada su članovi posade upitani o dubokim podjelama kod kuće i kakvu poruku imaju za Amerikance, astronaut Viktor Glover odgovorio je pokazujući na svoj jedinstveni pogled i prizor koji im pruža Zemlja.

"Izgledate nevjerovatno. Izgledate prelijepo. Odatle gore, takođe, svi izgledamo kao jedno", rekao je.