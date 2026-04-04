Mafijaški šef Roberto Macarela uhapšen je u vili na obali Amalfi posle godinu dana bjekstva, bio je među najtraženijima, policija kod njega našla novac, satove i lažna dokumenta.

Mafijaški šef Roberto Macarela, tražen zbog ubistva, uhapšen je u luksuznoj vili na obali Amalfi nakon više od godinu dana bjekstva. Macarela (48) važi za moćnu figuru unutar napuljske Camorre i bio je na listi najopasnijih italijanskih begunaca, piše BBC.

Bekstvo okončano posle godinu dana

Italijanski karabinjeri saopštili su da je Macarela pobjegao u januaru prošle godine, neposredno prije nego što je trebalo da bude uhapšen pod optužbom za ubistvo. Uhapšen je u gradu Vietri sul Mare, a u trenutku hapšenja bio je sa suprugom i dvoje djece i nije pružao otpor.

Akcija na kopnu i moru

U operaciju su bili uključeni i brojni patrolni čamci koji su obezbeđivali prilaz sa mora. Karabinjeri su objavili i snimke na kojima se vidi ulazak teško naoružanih policajaca u vilu. Prema navodima italijanske novinske agencije Ansa, bjegunac je na imanju živeo pod lažnim imenom. Policija je tamo pronašla tri luksuzna sata, oko 20.000 evra u gotovini, lažna dokumenta i nekoliko mobilnih telefona.

Klan poznat po krivotvorenju

Klan Macarela poznat je po umješanosti u krivotvorenje novca u Napulju, gradu koji se dugo povezuje sa tom vrstom kriminala. Prošlog mjeseca policija je privela 16 osoba koje se sumnjiče za povezanost sa klanom Macarela zbog optužbi za internet prevare.