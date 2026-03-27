Agent Tajne službe slučajno se upucao u nogu na aerodromu u Filadelfija. Incident se dogodio u vozilu, a agent je prevezen u bolnicu i nalazi se u stabilnom stanju.

Izvor: LaPresse / ddp USA / Profimedia

Agent Tajne službe zadužen za obezbjeđenje Džil Bajden, bivše prve dame SAD, slučajno se upucao. Kako prenose američki mediji do incidenta je došlo u petak ujutru po lokalnom vremenu dok je agent bio u pratnji Džil Bajden na međunarodnom aerodromu u Filadelfiji.

Agent je upucao samog sebe u nogu, prenosi CBS njuz. Policijska uprava Filadelfija saopštila je da se incident dogodio neposredno prije 8.45 ujutru na aerodromu.

Prema preliminarnim izveštajima, agent je slučajno opalio iz svog oružja dok se nalazio u neobilježenom vozilu marke "Šervolet SUV", u blizini pristupne tačke 1 "PIA Way" i zgrade Pensilvanija taver.

March 27, 2026

Agent je prevezen u bolnicu i nalazi se u stabilnom stanju, saopštila je policija. Policija je navela da niko drugi nije povrijeđen i da nije bilo poremećaja u radu aerodroma. Istraga je u toku, a policija se i dalje nalazi na licu mjesta.