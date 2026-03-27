Poznati biznismen Dejvid Velja (55) poginuo je u sudaru čamaca u zalivu Biskejn u Majamiju, dok je njegov 14-godišnji sin teško povređen.

Dejvid Velja (55) i njegov 14-godišnji sin, čije ime nije objavljeno, nalazili su se u malom gumenom čamcu dužine oko dva metra u kanalu Meloi, kod Majami Biča, kada je mnogo veće plovilo udarilo u njih oko 20.30 sati u sreijdu, prenio je Dejli mejl.

Silina sudara izbacila je Velju i njegovog sina u vodu, dok je drugo plovilo pobjeglo sa mjesta nesreće, prenosi CBS Majami. Dva 16-godišnja učenika, koji su u tom trenutku radili u dvorištu u blizini, svjedočili su teškom sudaru.

"Odmah smo pozvali policiju i rekli im sve. Vikao sam mu da se održi na površini dok policija ne stigne, i uspio je. Plutao je tamo sa ocem, držeći ga", rekao je Enco Avelino, jedan od tinejdžera.

Čamac koji je udario u njih opisan je kao tamnoplave boje, dužine između 6 i 9 metara, sa crnim donjim dijelom i vjerovatno četiri vanbrodska motora. Poslednji put je viđen između 19.45 i 20.15 sati u srijedu, kako plovi ka sjeveru iz kanala Meloi.

Otac i sin hitno su prevezeni u bolnicu, ali je Velja preminuo od zadobijenih povreda. Njegov 14-godišnji sin i dalje se nalazi u bolnici. Prema navodima istražitelja, zadobio je prelom ruke. Avelino je opisao prizor nakon nesreće kao "zaista strašan", navodeći da su ga dječakovi krici upozorili na sudar.

"Dječak je držao zglob i bio je sklupčan na nosilima", rekao je Avelino.

Vatrogasna služba reagovala je na nesreću, a spasioci su izvukli oca i sina iz vode prije nego što su ih prevezli u bolnicu. Komisija za zaštitu riba i divljih životinja Floride (FWC), koja istražuje slučaj bjekstva sa mjesta nesreće, objavila je slike čamca za koji se vjeruje da je umiješan.

"Izražavamo najdublje saučešće porodici i voljenima koji su pogođeni ovim", rekao je policajac Džordž Rejno.

Veglija je živio u kući sa četiri spavaće sobe u Sjevernom Majamiju, vrijednoj skoro 3 miliona dolara. Jedan mještanin u oblasti zaliva Biskejn rekao je da je vidio čamac porodice Veglija kako radi bez upaljenih svjetala.

"Ljudi moraju biti veoma oprezni kada se voze čamcem noću. Vikao sam mu da se održi na površini dok policija ne stigne, i uspio je. Plutao je tamo sa ocem, držeći ga", rekao je Lari Šajger za Local10.

Veljija je bio osnivač ABTS Convention Services u Nort Bej Vilidžu, kompanije koja je organizovala sastanke i izložbe za medicinska udruženja širom svijeta.