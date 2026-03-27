Arktik bilježi rekordno nizak maksimum morskog leda, što je ozbiljan signal klimatske krize. Nedostaje 1,3 miliona kvadratnih kilometara leda.

Arktik trenutno dostiže svoj godišnji maksimum morskog leda, tokom dugih zimskih mjeseci mraka hladnoća je omogućila da se led proširi koliko može. Međutim, ovogodišnji maksimum je zabrinjavajuće nizak.

Ove godine nedostaje 1,3 miliona kvadratnih kilometara, odnosno površina veća od četiri Njemačke.

To je ozbiljan signal upozorenja sa sjevera planete, regiona koji je postao jedna od najvećih žrtava klimatske krize usled sagorijevanja fosilnih goriva, ali i sve važnija geopolitička tačka jer topljenje leda otvara nove komercijalne i vojne mogućnosti.

Rekordno nizak maksimum leda

Zima je period kada se arktički led formira i obično dostiže svoj maksimum u martu. Ove godine, kada su naučnici iz NASA i National Snow and Ice Data Center mjerili stanje 15. marta, utvrdili su da je led dostigao površinu od 5,52 miliona kvadratnih milja – što je oko 9 odsto manje u odnosu na prosjek iz perioda 1981–2010.

Taj rezultat je nešto niži od prošlogodišnjeg rekorda od 5,53 miliona kvadratnih milja, ali toliko blizu da se praktično smatra izjednačenim, što znači da je ovo najniži maksimum od početka satelitskih mjerenja 1979. godine.

Dugoročni trend zabrinjava naučnike

"Jedna ili dvije loše godine same po sebi ne moraju značiti mnogo", rekao je Volter Majer, naučnik iz NSIDC-a, ali kada se posmatra dugoročni trend opadanja tokom više decenija, "to potvrđuje dramatične promene arktičkog leda tokom svih godišnjih doba".

Naučnici su posebno zabrinuti šta to znači za predstojeću sezonu topljenja tokom proljeća i ljeta. Naime, poslednjih 19 godina zabilježeni su najniži nivoi morskog leda u istoriji merenja.

Prema studiji iz 2023. godine, Arktik bi mogao ostati bez leda tokom ljeta do 2050. godine, čak i ako bi ljudi odmah prestali sa emisijom štetnih gasova.

Arctic sea ice hits a new winter low for the fourth year in a row, tying 2025's record. Thinner ice accelerates spring melt, threatens ecosystems, Indigenous communities, and Arctic shipping geopolitics. Urgent climate action needed ahead of the UN Clima…

Globalne posledice topljenja leda

Nestanak morskog leda ima globalne posledice. Led funkcioniše kao ogromno ogledalo koje odbija Sunčevu svjetlost nazad u svemir. Kako se led smanjuje, tamni okean upija sve više energije, što dodatno ubrzava globalno zagrijevanje.

Naučnica Dženifer Frensis iz istraživačkog centra Woodwell navodi da ovaj rekord nije iznenađenje, jer je nivo leda bio blizu rekordno niskih vrijednosti tokom cijele zime, ali predstavlja još jedan alarm.

"Poput visokog krvnog pritiska kod čoveka koji signalizira zdravstveni problem, kontinuirani gubitak morskog leda je još jedan znak da je klima na Zemlji u ozbiljnoj krizi", rekla je ona.

Dodala je da uzrok nije nepoznat - nagomilavanje gasova koji zadržavaju toplotu u atmosferi, nastalo sagorijevanjem fosilnih goriva, zagrijeva okeane i vazduh, topi led i pogoršava ekstremne vremenske pojave širom sveta.

(CNN/Mondo)