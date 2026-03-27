Dok se rat u Ukrajini odugovlači, Vladimir Putin sve otvorenije traži donacije od oligarha kako bi stabilizovao ruski budžet, suočen sa padom prihoda od energenata i sve izraženijim ekonomskim usporavanjem.

Ruski predsjednik Vladimir Putin zatražio je od oligarha da doniraju državnom budžetu kako bi stabilizovao finansije zemlje dok on nastavlja invaziju na Ukrajinu, objavio je u četvrtak uveče list "The Bell", pozivajući se na neimenovane izvore, prenosi Rojters. Navodno se Putin u četvrtak sastao sa vodećim ruskim biznismenima iza zatvorenih vrata.

Fajnenšel tajms je takođe objavio sličan izvještaj u četvrtak, pozivajući se na tri osobe upoznate sa materijom. Bel je, pozivajući se na izvore, naveo da je Putin razgovarao o vojnom finansiranju i nastavku rata, koji je u petoj godini od ruske invazije u februaru 2022. godine. Rusija će se boriti, rekao je Putin, sve dok ne preuzme preostale oblasti istočnoukrajinskog regiona Donbasa koje nisu pod njenom kontrolom, dodaje se u izvještaju.

Bel je takođe objavio da je milijarder Sulejman Kerimov obećao da će donirati 1,23 milijarde dolara na sastanku sa Putinom. Rojters nije mogao odmah da potvrdi ovu vijest. Pozivi upućeni Kerimljevoj kancelariji u ruskom Savjetu federacije nisu uzvraćeni nakon radnog vremena u petak, prenosi Jutarnji.

Dok se rat u Ukrajini odugovlači, Rusija se suočava sa dvostrukim udarcem pada budžetskih prihoda od prodaje energije i ekonomskog usporavanja, što utiče na poreske prihode iz drugih sektora privrede.

Izvori su ranije ovog mjeseca rekli Rojtersu da ruska vlada priprema moguće smanjenje nebitnih rashoda za 10 odsto u ovogodišnjem budžetu, ali da će konačna odluka zavisiti od održivosti rasta cijena nafte izazvanog ratom u Iranu.