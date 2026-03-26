Turski tanker Altura, sa 140.000 tona nafte, napadnut je noćas u Crnom moru, blizu Bosfora.

Izvor: EPN/Newscom / Newscom / Profimedia

Turski tanker za prevoz sirove nafte "Altura", koji je isplovio iz Rusije sa 140.000 tona nafte, napadnut je dronom i bespilotnim plovilom u Crnom moru, oko 24 kilometra od Bosfora, prenosi Turkey today.

#BREAKINGThe Turkish tanker M/T Altura, carrying about a million barrels of crude oil from Russia, was attacked by a drone 15 nautical miles from the Bosphorus Strait in the Black Sea. An explosion caused water to flood the engine room, but no injuries were reported.



The GUR…https://t.co/I3Zjrbntz4pic.twitter.com/PXiwzmPWmJ — Prime (@nucleusprime)March 26, 2026

Brod, u vlasništvu istanbulske kompanije Pergamon Denizcilik, isplovio je iz ruske luke Novorosijsk, a napad se dogodio oko 00.30 časova. Tanker je pretrpeo oštećenja na palubi i u mašinskom prostoru, a prema navodima, voda je ušla u brod.

Posada je uputila poziv u pomoć, nakon čega je u pomoć priteklo obližnje plovilo "Erdek", dok su na lice mjesta upućeni i brodovi 2Rescue 11", "Rescue 12" i brzi čamac "Kıyı Emniyeti 5", u organizaciji turske Službe za bezbijednost obale.

Prema dostupnim informacijama, nema povrijeđenih među članovima posade.

Tanker "Altura" ranije je plovio pod drugim imenima i promijenio je više vlasnika - od flote Bešiktaš, preko panamske kompanije Kayseri Shipping, do sadašnjeg vlasnika iz Istanbula. Plovilo je u međuvremenu uvršteno na listu sankcija Evropske unije, kao i Švajcarske, Ukrajine i Velike Britanije, i označeno kao deo takozvane "senke flote".

Prema navodima medija, kompanija koja je ranije upravljala brodom dovodi se u vezu sa Mohammadom Hoseinom Šamkanijem, sinom Ali Šamkanija, bivšeg visokog iranskog zvaničnika.

Zvanične vlasti još nisu potvrdile da li se incident smatra namjernim napadom.