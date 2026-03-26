Građani sjevernog dela okruga Tulča prijavili su jake detonacije nakon ruskih napada.

Ministarstvo nacionalne odbrane Rumunije (MApN) saopštilo je da se vojni dron, koji je preusmjerila ukrajinska protivvazdušna odbrana, srušio na teritoriji zemlje, oko četiri kilometra unutar nacionalnog vazdušnog prostora.

Prema navodima tog ministarstva, Rusija je tokom noći izvela novu seriju napada dronovima na civilne i infrastrukturne ciljeve u Ukrajini, u blizini riječne granice sa Rumunijom, u sjevernom dijelu okruga Tulča, prenosi Agerpres.

MApN: O dronă deviată de apărarea antiaeriană ucraineană s-a prăbușit în România, la 4 km de granițăhttps://t.co/nAZiHmQYf9

Rumunsko ratno vazduhoplovstvo podiglo je dva borbena aviona F-16 u 00.16 iz 86. vazduhoplovne baze radi praćenja situacije u vazdušnom prostoru.

Nacionalni vojni komandni centar obavijestio je službe za vanredne situacije, nakon čega je u 00.35 putem sistema RO-ALERT poslato upozorenje stanovništvu sjevernog dijela okruga Tulča na mogući pad objekata iz vazdušnog prostora.

U 00.44 dron, koji je prethodno preusmjerila ukrajinska protivvazdušna odbrana, ušao je u rumunski vazdušni prostor i srušio se oko dva kilometra od sela Parče, van naseljenog područja.

Na lice mjesta upućeni su timovi MApN i Rumunske obavještajne službe (SRI), koji su pronašli izgorelu vegetaciju i ostatke drona.

Prema dostupnim informacijama, nema izveštaja o žrtvama niti materijalnoj šteti. Područje je obezbijeđeno, a istragu će sprovesti specijalizovani timovi ministarstva i SRI.

Tokom večeri najmanje 10 građana je pozvalo hitni broj 112 nakon što su čuli glasne detonacije povezane sa ruskim napadima na ukrajinske gradove u blizini granice. Prema podacima Inspektorata za vanredne situacije (ISU) Delta, građani su prijavili snažne zvuke i tražili objašnjenje njihovog porekla.

Stanovništvo sjevernog dijela okruga Tulča primilo je tokom noći i novo upozorenje o ekstremnoj opasnosti putem sistema RO-ALERT, uz preporuke za samoprotekciju.