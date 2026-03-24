Iran tvrdi da postoje kontakti sa Sjedinjenim Američkim Državama u vezi pregovora o kraju rata na Bliskom istoku.

Izvor: Profimedia

Nepoznata osoba je za "CNN" izjavila da postoje određeni kontakti Irana i Sjedinjenih Američkih Država u vezi pregovora o kraju rata na Bliskom istoku. Prema riječima anonimnog izvora, Iran je spreman da sasluša ponudu Sjedinjenih Država o predlozima za okončanje sukoba koji traje od subote 28. februara ove godine.

"Postoje određeni kontakti između Irana i Sjedinjenih Država koje je inicirao Vašington prethodnih dana. To još uvijek nije dostiglo nivo pravih i ozbiljnih pregovora.

Predlozi i nisu baš usmjereni na ostvarivanje prekida vatre, već na konkretan dogovor koji bi okončao rat Sjedinjenih Država i Irana. Iran i ne traži sastanak ili direktne pregovore sa Sjedinjenim Državama, ali smo voljni da saslušamo plan koji bi očuvao naše nacionalne interese.

Spremni smo da pružimo sve neophodne bezbjednosne garancije da nikada nećemo razviti nuklearno oružje, ali da hoćemo koristiti nuklearnu tehnologiju za mirne ciljeve. Svaki predlog mora da uključuje i ukidanje svih sankcija ka Iranu", objasnio je izvor "CNN-a" iz Irana.

Konfuzija je nastala jer je američki predsjednik Donald Tramp izjavio u ponedeljak 23. marta da su pregovorili počeli i da su veoma ozbiljni. Istog dana se oglasio iranski ministar spoljnih poslova Abas Aragči koji je demantovao da su počeli bilo kakvi pregovori, dok je iranska ambasada u Južnoj Africi danas ismijavala Trampa fotografijom o pregovorima koji se za iransku stranu ne vode, dok se vode prema Amerikancima.