Napadi SAD i Izraela na Iran oštetili su više od 82.000 civilnih objekata, uključujući domove, bolnice i škole, saopštio je Crveni polumjesec.

NapadiI američkih i izraelskih snaga na Iran oštetili su ili uništili više od 82.000 civilnih objekata, saopštilo je danas iransko društvo Crvenog polumjeseca.

Među oštećenim objektima je 62.000 domova, 281 medicinski centar, bolnica i apoteka, rekao je čelnik organizacije Pirhosein Kolivand. Dodao je da je 498 škola oštećeno u direktnim napadima ili napadima na objekte u njihovoj blizini, kao i da je i sama organizacija bila meta.

Rakete su pogodile 17 spasilačkih punktova i 12 vozila hitne pomoći, naveo je Kolivand.

Posebno je istakao incident u Laru na jugu zemlje. U video-snimku koji je objavilo Društvo Crvenog polumjeseca rekao je da „od vozila hitne pomoći, dok su prevozili povrijeđene, nije ostalo ništa“.