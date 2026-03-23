Na iranskim raketama pojavila se slika španskog premijera Pedra Sančeza, uz njegovu izjavu o ratu.

Iranska novinska agencija Tasnim, povezana sa Revolucionarnom gardom, objavila je fotografije i snimke naljepnica na raketama sa slikom španskog premijera Pedra Sančeza i porukom "Hvala vam, premijeru", zajedno sa citatom iz njegove izjave o ratu.

Izraelski mediji su, pozivajući se na Tasnim, javili da se na naljepnicama nalazi i Sančezova izjava.

"Naravno, ovaj rat nije samo nezakonit, već i nehuman", ovo je izjava koju je Sančez dao u četvrtak u Briselu, kada je rekao da je Španija od početka osuđivala rat i smatrala ga nezakonitim.

Izrael je objavio vidio i oštro reagovao

Izraelsko Ministarstvo spoljnih poslova objavilo je i video na kojem se vide naljepnice sa Sančezovim likom i citatom koje se lijepe na iranske rakete.

"Pedro Sančez - režim iranskih mula vam se zahvaljuje stavljajući vaše riječi na rakete koje ispaljuje na civile u Izraelu i arapskom svijetu", saopštilo je izraelsko Ministarstvo spoljnih poslova.

"Kako se osjećate znajući da su vaše lice i riječi na tim projektilima?", dodali su.

Pedro Sánchez - Iran’s mullah regime is thanking you by putting your words on the missiles it fires at civilians in Israel and the Arab world.



How does it feel knowing your face & words are on these missiles?



Keep in mind that Europe - including Spain - is within range of…pic.twitter.com/emDyJPokkh — Israel Foreign Ministry (@IsraelMFA)March 23, 2026

U saopštenju je takođe upozoreno da se "Evropa - uključujući Španiju - nalazi u dometu ovih raketa", prenosi Index.

Dio šire propagandne kampanje

Fotografije naljepnica su dio šire propagandne kampanje koju Iran sprovodi od početka rata, navode izraelski mediji. Posljednjih nedjelja objavljene su i druge slike poruka na raketama, uključujući vjerske poruke i političke slogane.

Sančez se smatra jednim od najkritičnijih evropskih lidera Izraela. Njegova vlada je priznala Palestinu, uvela embargo na oružje Izraelu i nedavno pogoršala diplomatske odnose sa Tel Avivom.