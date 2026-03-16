Izvor: X/@sariyersoz/printscreen

Prava drama odvija se u Antaliji u Turskoj, nakon što su odjeknuli pucnji u kancelariji guvernera okruga Kepez. Za sada nije potvrđeno da li ima povrijeđenih ili žrtava.

Mediji prenose da je jedna osoba ušla u Direkciju za nacionalno obrazovanje okruga, koja se nalazi u zgradi vlade Kepez u Antaliji, i nasumično otvorila vatru prije nego što se zaključala u jednu od prostorija. Zgrada vlade je evakuisana nakon pucnjeva.

Kepez Kaymakamlığı’nda silah sesleri yükseldipic.twitter.com/75XZI1Q3f7 — Sarıyer Söz (@sariyersoz)March 16, 2026

Na snimcima koji kruže društvenim mrežama vidi se kako naoružani specijalci ulaze u zgradu, dok evakuisani ljudi čekaju ispred. Specijalne policijske i medicinske ekipe su poslate na lice mjesta.

(Mondo.rs)