Na ulazu u ambasadu Sjedinjenih Američkih Država u Oslu tokom noći je došlo do eksplozije koja je izazvala materijalnu štetu. Policija je pokrenula istragu kako bi utvrdila uzrok detonacije i okolnosti incidenta.

Izvor: Vahid Salemi/AP

Nepoznata naprava eksplodirala je tokom noći na ulazu u ambasadu SAD u Oslu. Pričinjena je materijalna šteta, ali niko nije povređen. Glasna eksplozija u blizini ambasade u zapadnom Oslu čula se oko 1 sat ujutru, a očevici su lokalnim medijima rekli da se vidio dim.

Policija je u komunikaciji sa ambasadom

Portparol policije Mikael Delemir rekao je za javni servis NRK da se eksplozija dogodila na ulazu u konzularni odeljak, prenosi Index. Policijska uprava Osla saopštila je da još nije poznato šta je izazvalo eksploziju niti ko je umešan u incident.

"Policija je u kontaktu sa ambasadom i nema izveštaja o povređenima", navodi se u saopštenju.