Otkrivena tajna "Moćnih rendžera": Glumci nisu ni bili u kostimima, isplivao stari snimak sa seta (Video)

Autor Dragana Tomašević
0

Svi pamtite hit seriju i uzvik "It's Morphin time", a sada je otkriveno i kako su se tačno "transformisali"

Isplivao stari snimak Moćnih rendžera Izvor: YouTube/Power Rangers official

"Moćni rendžeri" su bili popularna američka TV serija o grupi tinejdžera koji dobijaju supermoći kako bi branili Zemlju od zlih vanzemaljskih sila.

Svaki Rendžer ima jedinstvenu boju i veštine, a zajedno koriste timski rad, hrabrost i svoje moćne Zordove – ogromne robote koji se spajaju u još moćnijeg robota – kako bi pobedili neprijatelje i spasili svet.

Ono što, sigurni smo, pamtite i ako niste bili fanovi serije, jeste uzvik "It's morphin time" kada bi tinejderži dobijali svoja čuvana odela.

Promena bi se dešavala u sekundi, a interesantno je da pola puta u odelima uopšte nisu bili glumci, već kaskaderi.

Evo i kako su se "presvlačili".

Pogledajte i ovaj snimak:

