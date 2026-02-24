Glumac iz poznate serije izvršio samoubistvo: Digao ruku na sebe posle duge borbe, a slavnog brata našli mrtvog u ormaru

Hilari Daf rešila da se oglasi nakon što je njen kolega iz serije "Lizi Megvajer"oduzeo sebi život.

Izvor: Youtube

Glumac Robert Karadin tragično je izvršio samoubistvo nakon gotovo dve decenije borbe sa bipolarnim poremećajem.

Glumčev brat Kit Karadin otkrio je da je njegov brat sebi oduzeo život nakon "gotovo dvodecenijske borbe sa bipolarnim poremećajem", mentalnim zdravstvenim stanjem koje karakterišu ekstremne promene raspoloženja.

Robertova porodica navela je u saopštenju za Deadline:

"Sa dubokom tugom moramo da podelimo vest da je naš voljeni otac, deda, ujak i brat Robert Karadin preminuo. U svetu koji ponekad može delovati veoma mračno, Bobi je uvek bio svetionik svetlosti svima oko sebe. Slomljeni smo zbog gubitka ove prelepe duše i želimo da ukažemo na Bobijevu hrabru borbu tokom njegove gotovo dvodecenijske borbe sa bipolarnim poremećajem. Nadamo se da će njegov put baciti svetlo i podstaći suočavanje sa stigmom koja prati mentalne bolesti. U ovom trenutku molimo za privatnost kako bismo tugovali zbog ovog nezamislivog gubitka. Zahvaljujemo na razumevanju i saosećanju".

Karadinova koleginica iz serije, glumica Hilari Daf, ovim tužnim povodom se oglasila na Instagramu:

"Ovo boli. Zaista je teško suočiti se sa ovom realnošću o starom prijatelju. U porodici MekGvajer bilo je toliko topline i uvek sam se osećala zbrinuto od strane mojih roditelja na ekranu. Zauvek ću biti zahvalna na tome. Duboko me je rastužilo saznanje da je Bobi patio. Srce me boli zbog njega, njegove porodice i svih koji su ga voleli".

Robertov brat Kit priznao je da ga je bipolarni poremećaj "savladao" ali je naglasio da "ne postoji sramota" u mentalnoj bolesti.

"Želimo da ljudi to znaju i da u tome nema sramote. To je bolest koja ga je nadvladala, i želim da ga slavimo zbog njegove borbe sa njom i da slavimo njegovu prelepu dušu. Bio je izuzetno talentovan i nedostajaće nam svakog dana. Utehu ćemo pronaći u tome koliko je umeo da bude duhovit, koliko je bio mudar i potpuno prihvatajući i tolerantan. Takav je bio moj mlađi brat.“

Telo njegovog brata pronađeno u ormaru

Polubrat Roberta Karadina bio je glumac Dejvid Karadin, koji je nađen mrtav u hotelu na Tajlandu.

Glumac Dejvid Karadin najpoznatiji je po ulozi Bila u Tarantinovom filmu "Kill Bill", a njegova smrt i danas važi za jednu od najbizarnijih.

Pred smrt je otputovao na Tajland kako bi snimao film "Strech" i odseo u jednom luksuznom hotelu. Karadinovo telo je pronađeno nekoliko dana kasnije - bio je u ormaru, u stojećem položaju i potpuno nag.

Izvor: YouTube/The Vile eye

Beživotno telo glumca je u ormaru hotelske sobe pronašla sobarica, nakon čega je izvršena autopsija i pokrenuta istraga.

Sve je na prvi pogled izgledalo kao samoubistvo, ali je istraga otkrila svu bizarnost slučaja. Bio je vezan sa dva spojena konopca oko vrata i oko genitalija. Karadin je bio go u trenutku smrti, što je pomoglo rešavanju slučaja, kao i svedočenja njegove dve bivše partnerke, koje su otkrile njegovu strast ka samopovređivanju tokom odnosa

Karadinov portparol tada je rekao kako je glumčeva porodica gotovo sigurna da nije u pitanju samoubistvo, a među onima koji su pročitali izjavu, bio je i Robert Karadin.