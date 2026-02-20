Zelenski se oglasio o sjevernokorejskim vojnicima koji ratuju za Rusiju protiv Ukrajine.

Izvor: Twitter/@ZelenskyyUa/Screenshot/KOREA NOW/Youtube

Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski je u intervjuu za "Kyoto News" govorio o sjevernokorejskim vojnicima koji ratuju za Rusku Federaciju protiv Ukrajine od novembra 2024. godine. Prvi kontigent vojnika iz Severne Koreje stigao je u Rusiju na obuku u novembru 2024. nakon čega su otišli u prve linije fronta.

"10.000 vojnika iz Sjeverne Koreje je trenutno na tlu Rusije. To je vrlo opasno jer skupljaju znanje o modernom i hibridnom ratovanju.

Oni sada znaju kako da se brane od projektila i protiv različitih tipova dronova. Uče to na teritoriji Rusije jer mi odgovaramo na napade Rusije.

Sada imaju tu priliku. Šta će uraditi sa tim znanjem? Na kraju, odneće to znanje i iskustvo u Sjevernu Koreju", rekao je Zelenski.

10,000 North Korean soldiers are now on the territory of Russia. It is extremely dangerous that they are gaining knowledge about modern hybrid warfare. They know how to defend against missiles, against different types of drones – including fiber-optic drones – from FPV to… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa)February 20, 2026

