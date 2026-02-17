BBC Verify je potvrdio putem satelitskih snimaka da se američki nosač aviona USS Abraham Lincoln nalazi u Arapskom moru, oko 700 km od Irana. Brod predvodi udarnu grupu sa tri razarača i 90 aviona.

Izvor: ABACA / Abaca Press / Profimedia

BBC Verify je koristeći satelitske snimke potvrdio lokaciju američkog nosača aviona USS Abraham Linkoln u blizini Irana, dok Vašington nastavlja da pritiska zemlju zbog njenog vojnog programa i nedavnog smrtonosnog obračunavanja sa demonstrantima.

Američki i iranski zvaničnici sastaće se u utorak u Švajcarskoj na drugoj rundi razgovora. Iran kaže da će se sastanak fokusirati na njen nuklearni program i potencijalno ukidanje ekonomskih sankcija koje su uvele SAD. Vašington je ranije sugerisao da želi da razgovara i o drugim pitanjima.

Izvor: Profimedia

Abraham Linkoln, koji predvodi udarnu grupu sa tri razarača sa vođenim raketama, nosi 90 aviona uključujući lovce F35, i 5.680 članova posade, navodno je raspoređen u region zaliva krajem januara, ali do sada nije viđen na satelitskim snimcima. Lociran je kod obale Omana, oko 700 kilometara od Irana.

SAD su navodno takođe poslale i USS Džerald R. Ford, najveći svjetski ratni brod, na Bliski istok, koji bi mogao da stigne u region u naredne tri nedelje.

Dolazak broda Abraham Linkoln doprinosi onome što znamo o trenutnom gomilanju američke vojske na Bliskom istoku u proteklih nekoliko nedelja, gdje je BBC Verify pratio povećanje broja američkih razarača, borbenih brodova i borbenih aviona u regionu.

Koju vojnu imovinu su SAD premjestile na Bliski istok?

Javno dostupne fotografije sa evropskih satelita Sentinel-2 pokazuju Abrahama Linkolna u Arapskom moru oko 240 kilometara od obale Omana.

Nije viđen otkako je navodno ušao u region u januaru, ali je prelazio otvoreno more gdje je satelitsko praćenje ograničeno. Vojna sredstva na kopnu su vidljivija i češće se snimaju satelitskim putem.

BBC piše da to znači da su do sada pratili 12 američkih brodova na Bliskom istoku putem satelitskih snimaka: Abraham Linkoln, nosač brodova klase Nimic na nuklearni pogon, koji zajedno sa tri razarača klase Arli Berk čini udarnu grupu nosača brodova; plus dva razarača sposobna za izvođenje raketnih udara dugog dometa i tri specijalizovana broda za borbu blizu obale koji su trenutno pozicionirani u pomorskoj bazi Bahrein u Zalivu. Još dva razarača viđena su u istočnom Mediteranu blizu američke baze Suda Bej, a još jedan u Crvenom moru.

BBC takođe prati i kretanje američkih aviona u regionu, gdje su vidjeli povećanje broja borbenih aviona F-15 i EA-18 stacioniranih u vojnoj bazi Muvafak Salti u Jordanu, kao i povećanje broja američkih teretnih aviona i aviona za dopunu gorivom i komunikaciju koji se kreću ka Bliskom istoku iz SAD i Evrope.

Kako je Iran odgovorio?

Centralna komanda SAD objavila je 6. februara slike broda Abraham Linkoln okruženog razaračima, borbenim avionima, izviđačkim avionima i brodovima obalske straže u Arapskom moru, što je očigledna demonstracija vojne snage, na šta je Iran odgovorio sopstvenom demonstracijom sile.

Džerald R. Ford

Izvor: Profimedia/ABACA

U ponedeljak je Korpus islamske revolucionarne garde (IRGC) pokrenuo pomorsku vežbu u Ormuskom moreuzu, koji se nalazi u Zalovu između Omana i Irana. Tokom vežbi je vrhovni komandant IRGC-a major general Mohamed Pakpur obišao ratne brodove u luci pre nego što su se videle rakete kako se lansiraju sa broda, izvestila je novinska agencija Tasnim, povezana sa Islamskom gardom.

Moreuz se smatra jednom od najvažnijih svetskih pomorskih ruta i vitalnom tačkom tranzita nafte. Oko petine svjetske nafte i gasa protiče kroz moreuz, uključujući i one sa ostrva Harg, glavnog iranskog terminala za izvoz nafte. Pakpur je viđen kako leti iznad ostrva u helikopteru u izvještaju koji prikazuje najnovije iranske vojne manevre.

Kako se ovo poredi sa Venecuelom i operacijom Ponoćni čekić?

Stručnjak za vojnu obavještajnu službu Džastin Kramp rekao je za BBC Verify da trenutne američke vojne pripreme na Bliskom istoku pokazuju "više dubine i održivosti" nego njihovi manevrski postupci prije hapšenja bivšeg venecuelanskog predsjednika Nikolasa Madura u januaru ili operacija izvođenja vazdušnih udara na iranska nuklearna postrojenja prošlog juna.

Svi oni imaju grupu za napad na nosače aviona i nekoliko razarača koji djeluju nezavisno. Međutim, SAD su prošle godine rasporedile svoje resurse u Venecueli i Iranu pod sasvim drugačijim okolnostima.

SAD su razmjestile Džeralda R. Forda u Karibima uoči svojih napada na Venecuelu, jedan od osam ratnih brodova koje je BBC pratio u regionu u to vrijeme, iako je koristila manje aviona jer je lako mogla da šalje avione iz okolnih američkih baza na američkom kopnu ili iz svoje baze u Portoriku.

SAD su takođe rasporedile amfibijske brodove za napad u Karibima, koji se mogu koristiti kao platforme za lansiranje helikopterskih operacija, kao što se videlo prilikom hapšenja Madura. Međutim, venecuelanska vojska se generalno smatra manje sposobnom da se brani ili da uzvrati SAD.

Kada su SAD napale Iran prošle godine u operaciji Ponoćni čekić, čija su meta bila iranska nuklearna postrojenja, napadale su zemlju sa mnogo moćnijom vojskom od Venecuele. Iranska vojska je sposobna da pogodi američke baze širom Bliskog istoka.

Tokom Ponoćnog čekića, SAD su imale dve udarne grupe nosača aviona u regionu, pet razarača raspoređenih u Sredozemlju i Crvenom moru i tri borbena broda u Zalivu.

Takođe je premestila eskadrile borbenih aviona i aviona za dopunu gorivom iz SAD u Evropu, ali su letovi bombardera B2 sa stelt tehnologijom, koji su korišćeni za napade na nuklearna postrojenja Fordo, Isfahan i Natanz, zapravo poletjeli iz američkih baza u Misuriju.

Kramp, glavni izvršni direktor kompanije za rizik i obavještajne podatke Sibylline, rekao je da bi gomilanje američkih ratnih brodova i aviona, kao i osam postojećih vazduhoplovnih baza u regionu, omogućila sprovođenje "prilično intenzivne i kontinuirane stope udara" od oko 800 borbenih naleta dnevno, sa ciljem da se svaki iranski odgovor učini "neefikasnim".

"Ono što vidimo nije samo priprema za napad, već šire raspoređivanje snaga odvraćanja koje se može povećati ili smanjiti. To znači da ima veću dubinu i održivost od paketa snaga dogovorenih za Venecuelu ili operaciju Ponoćni čekić prošle godine. Osmišljen je da održi angažman i suprotstavi se svim potencijalnim odgovorima na američka sredstva u regionu i, naravno, Izrael", zaključio je on.