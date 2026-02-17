Ubijene dvije osobe u pucnjavi na Roud Ajlendu.

Izvor: X/War Monitor/Printscreen

Ubijene su najmanje dvije osobe na Roud Ajlendu Sjedinjenim Američkim Državama u pucnjavi koja se dogodila na klizalištu, piše "ABC 7 Chicago". Pucnjava se dogodila tokom hokejaške utakmice.

Prema prvim informacijama, ubijeni su jedna djevojka i jedan mladić. Policija je likvidirala napadača i ne traga se za drugim saučesnicima.

The Pawtucket mayor's office said Monday that a young girl was killed and four people were injured in a shooting at the Dennis M. Lynch Arena ice rink during a high school hockey game between two co-op teams.https://t.co/Z5Fr8D0V5z — CNY Central (@CNYCentral)February 16, 2026

Ranjeno je osam osoba, četvoro je završilo u bolnici. Prema nezvaničnim informacijama, u pucnjavu su umiješani roditelji učenika koji su učestvovali u hokejaškoj utakmici.

Pogledajte snimak pucnjave na hokejaškoj utakmici, upozoravamo vas da je izuzetno UZNEMIRUJUĆI