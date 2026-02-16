Ukrajinski predsjednik se uključio u mađarsku predizbornu kampanju, napadajući Orbanovu vladu, dok premijer izborima pristupa fokusiran na Ukrajinu i energetska pitanja.

Izvor: YouTube/Screenshot/Ruptly/Profimedia

Ukrajinski predsednik se "direktno uključio" u predizbornu kampanju u Mađarskoj "napadima" na njenu vladu, poručio je mađarski premijer Viktor Orban.

Mađari 12. aprila izlaze na parlamentarne izbore na kojima Orban, premijer od 2010. godine, traži svoj peti mandat na čelu Mađarske. Ankete pokazuju da bi ga u tome mogla spriječiti opoziciona stranka Tisza koju predvodi njegov bivši stranački kolega Peter Mađar.

Orban: Napadi iz Ukrajine na mene dostigli novi nivo

Orban je rekao da su politički napadi iz Ukrajine dostigli novi nivo, prenosi mađarska agencija MTI. "Kad me predsjednik (Volodimir) Zelenski lično napada jer ne podržavamo ubrzano pristupanje Ukrajine Evropskoj uniji, on zapravo propituje suverenu odluku mađarskog naroda", tvrdi čelnik Fidesza.

Orban smatra da su Mađari pokazali kako ne žele da Ukrajina postane dio EU u anketi Voks2025. Riječ je o vladinoj inicijativi neobavezujućeg nacionalnog savjetovanja sprovedenom 2025. godine. U zemlji od oko 9,6 miliona stanovnika, vlada tvrdi da je u anketi učestvovalo 2,2 miliona ljudi.

"Kao premijeru Mađarske dužnost mi je da ispunjavam odluke mađarskog naroda. A to ću i činiti, opet i opet, sviđalo se to predsjedniku Zelenskom ili ne", zaključio je Orban.

Neizvjesni izbori u aprilu

Premijer Mađarske, države koja je prije rata u Ukrajini bila izuzetno zavisna od ruskih energenata, a za koju kritičari tvrde da ne želi da napusti tu finansijski povoljniju opciju, nedavno je Ukrajinu proglasio "neprijateljem" Mađarske.

"Ukrajinci moraju prestati stalno zahtevati u Briselu da se Mađarskoj prekine dotok jeftine ruske energije", rekao je Orban prošle nedelje.

"Dokle god Ukrajina to radi, naš je neprijatelj", zaključio je tada mađarski premijer koji je od početka ofanzive na Ukrajinu posjetio Moskvu barem tri puta.

Orban izbore u aprilu predstavlja kao odluku "o ratu ili miru", a analitičari smatraju da se on u kampanji odlučio fokusirati na pitanje Ukrajine kako bi izbegao razgovor o mađarskoj ekonomiji koja stagnira nakon rasta inflacije.