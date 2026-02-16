Najmanje osam osoba poginulo je u snažnoj eksploziji koja je razorila prodavnicu vatrometa u selu u kineskoj provinciji Jiangsu, nakon što je mještanin aktivirao pirotehniku u blizini objekta, izazvavši razornu detonaciju.

Izvor: X/shanghaidaily/Printscreen

Najmanje osam osoba poginulo je u snažnoj eksploziji koja je razorila prodavnicu vatrometa u selu u provinciji Đangsu, na istoku Kine, samo nekoliko dana uoči kineske Nove godine. Još dvije osobe zadobile su manje opekotine.

Prema navodima vlasti okruga Donghai, do eksplozije je došlo u nedelju popodne kada je jedan mještanin aktivirao pirotehniku previše blizu prodavnice, što je izazvalo razornu detonaciju, preneo je San.

An explosion hit a fireworks shop in Donghai County, Lianyungang, Jiangsu on Feb 15 at around 2:30 pm, after improper personal use of fireworks ignited nearby stock. The fire was extinguished by 4 pm. Eight people were killed and two suffered minor burns. An investigation is…pic.twitter.com/dfUoVWy25y — Shanghai Daily (@shanghaidaily)February 16, 2026

Lokalne vlasti saopštile su da su službe za vanredne situacije, vatrogasci, policija i zdravstvene ekipe odmah izašle na lice mjesta kako bi sproveli spasilačku operaciju.

Pripreme za Lunarnu novu godinu

Incident se dogodio u trenutku kada se milioni ljudi u Kini pripremaju da obilježe Lunarnu novu godinu, poznatu i kao Proljećni festival, koja počinje u utorak i označava početak godine konja prema kineskom kalendaru.

Bacanje petardi i pucanje vatrometa u ponoć dugogodišnja je tradicija u Kini, ali su mnogi gradovi poslednjih godina uveli ograničenja zbog zagađenja vazduha. U pojedinim oblastima prošle godine su neka ograničenja ublažena, što je omogućilo djelimičan povratak vatrometa.

At least eight killed as huge explosion rips through fireworks shophttps://t.co/Wv6YTmVmdw — The Sun (@TheSun)February 16, 2026

Pojačane mjere bezbjiednosti

Posle tragedije, kinesko Ministarstvo za upravljanje vanrednim situacijama naložilo je pooštravanje kontrole proizvodnje, transporta i prodaje vatrometa.

Zvaničnici su upozorili da testiranje vatrometa i petardi u blizini prodavnica mora biti strogo zabranjeno, te su pozvali lokalne vlasti da uklone sve bezbjednosne propuste "kako bi se obezbijedio bezbjedan i srećan Proljećni festival".

U saopštenju objavljenom u ponedeljak Ministarstvo je poručilo da nadležni moraju "odlučno spriječiti ponavljanje sličnih incidenata", kao i da policija mora pojačati patrole i "strogo kažnjavati sva kršenja propisa".

Raniji incidenti s vatrometom

Ovo nije prvi put da je vatromet izazvao haos u Kini. Prošlog oktobra, veliki vatromet u gradu Liujang pošao je po zlu, izazvavši dramatične scene dok su vatrene kugle padale među okupljene ljude.

Snimci su prikazali uspaničene građane kako bježe i pokušavaju da se sakriju ispod stolica dok su se oko njih rasplamsavali manji požari. Srećom, požari su brzo ugašeni i nije bilo povrijeđenih.