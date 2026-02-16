Zbog lavine, voz je jutros iskočio iz šina u Švajcarskoj. Više od 80 putnika je bilo u vozu, a spasilačka akcija traje.

Izvor: Profimedia/ROBERT MICHAEL/AFP/

Zbog lavine, voz je jutros iskočio iz šina u blizini švajcarskog sela Gopenštajn u kantonu Vale, a policija sumnja da je u nesreći povrijeđeno više ljudi, prenose švajcarski mediji.

Spasilačka akcija je i dalje u toku, navodi se u saopštenju, prenosi Euronews pisanje Tanjuga.

U trenutku iskliznuća voza iz šina, prema izvještaju sajta Pomona, bilo je oko 80 putnika, prenosi švajcarski javni servis RTS.

Nesreća se dogodila oko 7 sati jutros u kantonu Vale, na jugozapadu Švajcarske, saopštila je policija na društvenoj mreži Iks.

Švajcarske federalne željeznice su na svojoj veb stranici napisale da je lavina uzrok nesreće.

Željeznički saobraćaj na toj dionici je prekinut "najmanje do 16 časova“, a očekuju se kašnjenja i otkazivanja vozova.

(Euronews/MONDO)