Muškarac (40) poginuo je jutros u teškoj nesreći na pruzi Zablaće–Čačak, kada se voz sudario s kombijem na obeleženom putnom prelazu. Saobraćaj je obustavljen.

Izvor: Rina

Jutros u 9 časova došlo je do teške nesreće na pruzi Zablaće – Čačak, kada su se na putnom prelazu sudarili voz i kombi vozilo.

Muškarac (40) koji je bio za volanom kombi vozila kada je na njega naletio voz, preminuo je od težine zadobijenih povreda u čačanskoj bolnici.

"Prizori na licu mjesta su jezivi, kombi je prepolovljen. Muškarac je bio živ, ekipa Hitne pomoći ga je izvukla iz olupine, ali je preminuo od težine zadobijenih povreda", kaže za RINU jedan od mještana koji se našao na licu mjesta.

Do nesreće je došlo na obilježenom pružnom prelazu, a tačan uzrok koji je doveo do tragedije biće poznat nakon istrage.

Na lice mjesta stgle su ekipe policije, ali i nadležni iz Željeznica Srbije.

Željeznički saobraćaj na ovoj dionici pruge je obustavljen.