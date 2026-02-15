Laseri postaju realnost modernog ratovanja, ali incident otvara pitanja o bezbjednosti i koordinaciji

Izvor: X/BrianRoemmele/Printscreen

Američko Ministarstvo odbrane testiralo je lasersko oružje za obaranje dronova iznad El Pasa, u saradnji sa Upravom za zaštitu granica. Tokom testiranja, vazdušni prostor je privremeno zatvoren jer Savezna uprava za nadzor vazdušnog saobraćaja (FAA) nije bila unaprijed obaviještena.

Prema dostupnim informacijama, meta navodno nijesu bili dronovi, već balon, iako Pentagon tvrdi da su djelovali protiv bespilotnih letjelica koje prelaze granicu.

Oružje budućnosti – bez metaka i visoke cijene

Laserski sistemi, poznati kao Directed Energy Weapons (DEW), koriste visokokoncentrisane snopove energije koji se isporučuju brzinom svjetlosti. Njihova prednost je u niskoj cijeni po „hicu“ – procjenjuje se da jedan laserski udar košta približno dolar električne energije, dok presretačke rakete mogu koštati i više stotina hiljada dolara.

Zbog toga se ova tehnologija sve češće testira u realnim uslovima, naročito u zonama gdje se koriste jeftini dronovi.

Američka mornarica testirala je sistem HELIOS (High-Energy Laser with Integrated Optical Dazzler and Surveillance) na razaraču klase Arleigh Burke USS Preble, gdje je tokom demonstracije uspješno neutralisano više ciljeva u kratkom vremenskom razmaku.

HELIOS, new video shows the U.S. Navy firing off a drone-destroying laser weapon.



It's objective is to obliterate targets - including drones, fast-attack craft and missiles - by melting or overheating them.pic.twitter.com/7H5r5palGP — Brian Roemmele (@BrianRoemmele)March 5, 2025

Globalna trka u laserskom naoružanju

Lasersko oružje više nije samo koncept iz naučne fantastike. Njegov razvoj intenziviran je još osamdesetih godina tokom programa Strategic Defense Initiative administracije Ronalda Regana.

Ukrajina je, prema pojedinim medijskim navodima, razvila sistem Sunray za odbranu od dronova, kao i Tryzub (Trozub), dok Velika Britanija razvija sistem DragonFire. Rusija godinama promoviše svoj sistem Peresvet, za koji tvrdi da je već operativan.

Ograničenja tehnologije

I pored brojnih prednosti, laseri imaju i ozbiljna ograničenja. Atmosferski uslovi poput magle, kiše, vlage ili dima mogu značajno smanjiti efikasnost zbog fenomena poznatog kao „thermal blooming“, kada zagrijani vazduh raspršuje snop energije.

BREAKING: The U.S. Army now has a weapon that can instantly fry entire drone swarms.

It's not a laser.

It's not a missile.

It’s Leonidas — a microwave cannon that sends out a pulse and melts electronics mid-air ⚡



No ammo. No reload. Just pure energy.



One blast = 50+ drones…pic.twitter.com/8vDtRVjjMa — Defence Index (@Defence_Index)July 14, 2025

Zbog toga se laserski sistemi trenutno najefikasnije koriste u suvim i pustinjskim uslovima ili na velikim visinama.

Incident u El Pasu pokazuje da je lasersko oružje već operativna tehnologija, ali i da njegova primjena otvara nova bezbjednosna i regulatorna pitanja.