Vještačka inteligencija Grok, u vlasništvu Ilona Maska, pridružiće se Google-ovom AI generativnom sistemu unutar mreže Pentagona. Ovo je juče objavio ministar odbrane Pit Hegset, kao dio šireg plana korišćenja vojnih podataka za razvoj ove tehnologije.

"Vrlo brzo ćemo imati vodeće svetske modele vještačke inteligencije na svakoj neklasifikovanoj i klasifikovanoj mreži u našem odjeljenju", rekao je Hegset tokom govora u Maskovoj kompaniji SpaceX u Južnom Teksasu, piše AP.

Najava dolazi samo nekoliko dana nakon što je Grok, koji je integrisan u Maskovu društvenu mrežu X, izazvao globalne reakcije generisanjem seksualizovanih dipfejk slika ljudi bez njihovog pristanka. Kao rezultat toga, Malezija i Indonezija su blokirale pristup Groku, a nezavisni britanski nadzor za internet bezbjednost pokrenuo je istragu u ponedeljak. Kompanija je potom ograničila mogućnost generisanja slika pretplatnicima.

Prema Hegsetu, Grok će biti raspoređen u Ministarstvu odbrane kasnije ovog mjeseca. Rekao je da će "svi relevantni podaci" iz vojnih IT sistema, kao i obavještajnih baza podataka, biti dostupni za korišćenje od strane vještačke inteligencije.

Hegsetov pristup uvođenju tehnologije u razvoj razlikuje se od pristupa prethodne administracije, koja je podsticala upotrebu AI, ali je i upozoravala na potencijalne zloupotrebe. Zvaničnici u to vrijeme su naglašavali potrebu za pravilima kako bi se osigurala odgovorna upotreba tehnologije koja bi mogla da se koristi za masovni nadzor, sajber napade ili autonomne sisteme naoružanja.

Krajem 2024. godine, Bajdenova administracija je usvojila okvir koji je obavezao nacionalne bezbjednosne agencije da prošire upotrebu AI sistema, ali je zabranio aplikacije koje bi kršile građanske slobode ili automatizovale upotrebu nuklearnog oružja. Nije poznato da li su te zabrane još uvijek na snazi.

Tokom svog govora, Hegset je naglasio potrebu za pojednostavljenjem i ubrzanjem tehnoloških inovacija u vojsci. "Potrebne su nam inovacije koje dolaze sa svih strana i razvijaju se brzinom i svrhom", rekao je. Napomenuo je da Pentagon ima "ratno dokazane operativne podatke iz dvije decenije vojnih i obaveštajnih operacija".

"Vještačka inteligencija je dobra koliko i podaci koje prima, a mi ćemo se pobrinuti da ti podaci budu tu", dodao je Hegset.

Ministar odbrane je rekao da želi da sistemi veštačke inteligencije Pentagona budu odgovorni, ali je takođe rekao da odbacuje sve modele vještačke inteligencije "koji vam neće dozvoliti da vodite ratove". U njegovoj viziji, vojni sistemi vještačke inteligencije trebalo bi da funkcionišu "bez ideoloških ograničenja koja limitiraju legitimne vojne primene", dodajući da Pentagonova "vještačka inteligencija neće biti 'woke'".

Mask je razvio Grok kao alternativu onome što je nazvao interakcijama "'woke' vještačke inteligencije" konkurentskih četbotova kao što su Google Gemini i OpenAI ChatGPT. U julu prošle godine, Grok je takođe bio u centru kontroverze oko navodnih antisemitskih komentara u kojima je hvalio Adolfa Hitlera. Pentagon još nije odgovorio na pitanja o gore pomenutim problemima vezanim za Grok.

