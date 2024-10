Mađarski premijer Viktor Orban reagovao je na Fejsbuku na plan pobjede Zelenskog, koji je u srijedu predstavio u ukrajinskom parlamentu.

Izvor: Attila KISBENEDEK / AFP / Profimedia

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao je u četvrtak u Briselu da se oko 10.000 sjevernokorejskih vojnika nalazi na okupiranim ukrajinskim teritorijama kako bi podržali ruske snage.

"Imamo informacije od naših obavještajnih službi, znamo da se oko 10.000 sjevernokorejskih vojnika priprema za borbu protiv nas", rekao je Zelenski na konferenciji za novinare u Briselu. Prije toga je Zelenski predstavio svoj plan pobjede liderima zemalja članica EU, koji su se okupili na samitu.

On je rekao da se ruski predsjednik Vladimir Putin plaši javnosti u zemlji, koja ne podržava mobilizaciju mladih Rusa, pa zato želi da svoje snage popuni strancima. Prva tačka njegovog plana pobjede je da dobije poziv za ulazak u NATO.

"Pozivnica Ukrajini za članstvo u NATO biće odlučujuća, a naravno da članstvo neće uslijediti odmah, već kasnije", rekao je Zelenski i dodao da Putin mora da shvati da "njegove geopolitičke kalkulacije nemaju smisla".

Ukrajinski predsjednik je rekao da je o članstvu u NATO razgovarao sa bivšim predsjednikom SAD i aktuelnim predsjedničkim kandidatom Donaldom Trampom. U tom kontekstu je pomenuo Budimpeštanski memorandum, prema kojem se Ukrajina odrekla nuklearnog oružja u zamjenu za garanciju bezbjednosti i za teritorijalni integritet u okviru međunarodno priznatim granicama.

"Rekao sam Trampu da ćemo ili nastaviti da imamo nuklearno oružje, koje će nam biti zaštita, ili treba da budemo u Alijansi. Mislim da me je Tramp čuo, rekao je: 'Imate dobre argumente'", rekao je Zelenski.

Na pitanje novinare je li to upravo rekao da je od Trampa čuo da je on otvoren za članstvo Ukrajine u NATO-u ili je ovo tumačenje koje ide predaleko, Zelenski je odgovorio da ne želi da ulazi u ono što je sa njim razgovarao, da mu niko nije dao riječ, da je Tramp rekao da se slaže sa argumentima. "To znači samo to", rekao je.

Druga tačka ukrajinskog plana pobede je dodatna vojna podrška, uglavnom u pogledu raketa dugog dometa i sistema PVO.

"Dobio sam dobre znake od zapadnih saveznika sa kojima sam razgovarao", rekao je ukrajinski predsjednik.

Rekao je da je pozvao lidere zemalja članica EU da podrže njegov plan, a ako bude tako, rat bi mogao da se završi sledeće godine. "Ako sada počnemo da ga sprovodimo, najkasnije sledeće godine, možemo da okončamo rat", istakao je on.

Mađarski premijer Viktor Orban reagovao je na Fejsbuku na plan pobjede Zelenskog, koji je u srijedu predstavio u ukrajinskom parlamentu.

"Ono što je juče rekao u ukrajinskom parlamentu bilo je više nego zastrašujuće. Evropska unija je ušla u ovaj rat sa loše organizovanom, loše sprovedenom, loše proračunatom strategijom, za koju glavnu odgovornost snosi predsjednik Komisije. Gubimo ovaj rat, tako da strategija ne funkcioniše", napisao je Viktor Orban, dodajući da je umjesto slanja više oružja u Ukrajinu potreban prekid vatre i mirovni pregovori.