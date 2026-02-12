Velika rupa u Šangaju odjednom se otvorila nasred velike i prometne raskrsnice.

Izvor: X/Current Report

Velika rupa na prometnoj gradskoj saobraćajnici u Šangaju u Narodnoj Republici Kini odjednom se otvorila, a sigurnosne kamere zabilježile su trenutak urušavanja, prenosi "Jutarnji list". Rupa je za nepun minut, kako se vidi na snimcima sa društvenih mreža, "progutala" cijelu raskrsnicu.

Lokalne vlasti su osigurale celu raskrsnicu i područje. Građevinski inspektori proveravaju najbliže zgrade kako bi se uvjerili da ovo rušenje nije poremetilo statiku tih zgrada.

Pogledajte fotografije rupe u Šangaju

Stručnjaci kažu da ovaj incident nije izolovan. Uzrok se krije u mekanom tlu na kom je Šangaj - muljevito tlo je puno vode i peska.

Pogledajte snimak rupe u Šangaju