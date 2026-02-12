Arheolozi su otkrili djelove Aleksandrijskog svetionika, jednog od sedam čuda svijeta.

Vjekovima je bio simbol moći, znanja i pomorske bezbjednosti, a danas ponovo izlazi iz zaborava, doslovno iz morskih dubina. U istočnoj luci Aleksandrije arheolozi su sproveli jednu od najspektakularnijih podvodnih operacija poslednjih godina, iz mora izvukavši masivne kamene blokove za koje se vjeruje da su pripadali čuvenom Aleksandrijskom svetioniku, jednom od sedam čuda antičkog svijeta.

Riječ je o otkriću koje ne samo da potvrđuje istorijske zapise, već i otkriva do sada nepoznate detalje o izgledu i konstrukciji građevine koja je vjekovima postojala na granici istorije i legende. Tokom prošle godine sa morskog dna istočne luke podignuta su 22 ogromna kamena bloka, od kojih neki teže i do 80 tona. Arheolozi vjeruju da su ti elementi bili sastavni djelovi Aleksandrijskog svetionika, monumentalne građevine koja je u antičko doba dominirala obalom Egipta.

Ova operacija dio je međunarodnog istraživačkog projekta nazvanog "Pharos", kojim rukovodi istraživačica Izabela Hairi. Glavni cilj projekta nije fizička obnova građevine, već stvaranje njenog takozvanog digitalnog blizanca – precizne virtuelne rekonstrukcije svetionika na osnovu stvarnih arheoloških podataka. Među izvađenim artefaktima nalaze se masivni okviri vrata, kameni pragovi i velike ploče, ali jedno otkriće posebno je uzbudilo naučni tim. Riječ je o do sada nepoznatoj strukturi nalik pilonu, u kojoj su sačuvana vrata u izraženom egipatskom stilu.

Ovaj nalaz ukazuje na to da je Aleksandrijski svetionik bio znatno arhitektonski složeniji nego što se do sada pretpostavljalo. Analize sugerišu da je njegova konstrukcija kombinovala egipatske i grčke arhitektonske elemente, što odražava kulturnu i političku složenost Ptolomejskog kraljevstva u kojem je svetionik izgrađen.

Svi izvađeni blokovi detaljno su skenirani i analizirani. Istraživači proučavaju tehnike gradnje, proporcije i dizajnerska rešenja kako bi što vernije rekonstruisali izgled građevine i razvili nove hipoteze o načinu njene izgradnje. Takav pristup omogućava naučnicima da povežu materijalne dokaze sa istorijskim opisima i stvore potpuniju sliku jednog od najslavnijih spomenika antičkog svijeta.

Svetionik viši od 100 metara koji je vjekovima vodio brodove

Aleksandrijski svetionik sagrađen je početkom 3. vijeka prije nove ere, tokom vladavine Ptolomeja II Filadelfa (280–247. p. n. e.). Istorijski izvori i savremene procene sugerišu da je bio visok najmanje 100 metara, što ga je činilo jednom od najviših građevina koje je čovečanstvo tada poznavalo. Njegova snažna svetlost bila je ključna za bezbednu plovidbu, a sama građevina pretvorila je Aleksandriju u jedno od najvažnijih trgovačkih, naučnih i kulturnih središta antičkog svijeta.

Sudbina svetionika bila je jednako dramatična kao i njegova istorija. Počevši od 4. vijeka nove ere, niz snažnih zemljotresa postepeno je oštećivao građevinu. Do početka 14. veka svetionik je u potpunosti uništen.

Istovremeno su se dijelovi obale i samog grada postepeno spuštali, a more je prekrilo ono što je nekada stajalo na kopnu.

