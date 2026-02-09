Avion kompanije Viz er, koji je letio iz Londona ka Tel Avivu, presretnut je od strane izraelskih borbenih aviona i dopraćen do aerodroma Ben Gurion nakon što je tokom leta registrovana navodno prijeteća poruka na jednom mobilnom telefonu.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Avion kompanije Viz er (Wizz air), koji je letio iz Londona u Tel Aviv, presretnut je od strane izraelskih borbenih aviona i dopraćen do aerodroma u Tel Avivu zbog navodno prijeteće poruke na telefonu.

Incident se dogodio u nedelju popodne, a kako se navodi uzbunu je izazvalo dijete koje je na roditeljskom telefonu promijenilo ime hotspota u arapsku riječ "terorista", piše britanski "San". Kako se navodi, roditelji djeteta, koje je tajno preimenovalo Wi-Fi hotspot na telefonu, su ultraortodoksni Jevreji.

Podaci FlightRadara kasnije su pokazali da je avion tri puta napravio krug iznad Sredozemnog mora, južno od Kipra, dok su bezbjednosne službe procjenjivale situaciju u vazduhu.

Avion je na kraju sigurno doveden do aerodroma Ben Gurion u Izraelu, gdje su putnike dočekali psi za otkrivanje bombi. Portparol Uprave aerodroma Izraela potvrdio je da je strah bio neosnovan.

Sličan incident dogodio se 15. januara na letu iz Istanbula ka Barseloni, kada je jedan od putnika promijenio naziv svoje internet mreže čiji naziv sadrži pretnju bombom.