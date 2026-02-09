Jedan slučaj iz prethodne decenije pokazuje kako nepromišljena vožnja može vozača koštati mnogo više nego što bi ikada mogao da pretpostavi.

Mnoge zemlje imaju stroge zakone o prekoračenju brzine, a Švajcarska zauzima jedno od prvih mesta na svetu.

Sad već davne 2010. godine na svojoj koži to je osetio vlasnik Mercedes-Benza SLS AMG (571 KS). Vozač je jurio čak 290 km/h dok je putovao cestom u blizini Fribourga. Ograničenje brzine na tom području bilo je 120 km/h.

Policija ga je uhvatila i zaplijenila mu vozilo. Nadležni su to odlučili učiniti kao jemstvo za plaćanje kazne za prekoračenje brzine koju je vozač dobio. Zbog jurnjave zaradio je kaznu u iznosu od čak 650.000 hiljada eura.

Švajcarska vlada koristi tzv. imovinski cenzus, odnosno kazne naplaćuje u ovisno o visini primanja vozača. Vozač SLS-a očigledno je imao pozamašan bankovni račun.

