Rusija ubrzano obnavlja i gradi vojnu infrastrukturu u blizini finske granice, pokazuju satelitski snimci i analize zapadnih stručnjaka. Na lokacijama koje su decenijama bile zapuštene pojavljuju se kasarne, skladišta, šatori...

Satelitski snimci otkrivaju zabrinjavajuće ruske aktivnosti u blizini finske granice. Rusija intenzivno obnavlja i gradi vojnu infrastrukturu na lokacijama koje su decenijama bile napuštene ili zapuštene.

Prema najnovijoj analizi objavljenoj u nemačkom Di Veltu (na osnovu satelitskih snimaka i procena stručnjaka), te aktivnosti uključuju masovnu sječu šuma, izgradnju kasarni, skladišta, puteva i drugih objekata.

Jedna od ključnih lokacija je Petrozavodsk u Republici Kareliji, oko 160 kilometara od finske granice. Rusija tamo obnavlja sovjetsku bazu koja je skoro potpuno napuštena od 1990-ih. Snimci pokazuju da su tokom prošle godine posječene velike površine šuma, kao i da su postavljene desetine vojnih kamiona, šatori za vojnike, rezervoari za gorivo i drugi objekti.

Finski javni servis YLE prvi je izvestio o promjenama između juna 2024. i oktobra 2025. Vidljive su stotine novih elemenata infrastrukture, uključujući pripreme za smještaj do 15.000 vojnika budućeg 44. armijskog korpusa, koji je osnovan 2024. godine. Većina ovih snaga je trenutno još uvijek raspoređena u Ukrajini , ali baza se očigledno priprema za dugoročno prisustvo.

Slične aktivnosti zabilježene su i u Kamenki (oko 65 km od granice u Lenjingradskoj oblasti), gdje je prošle godine niklo više od 130 šatora za vojnike, uz rekonstrukciju puteva, priključaka na elektroenergetsku mrežu i druga poboljšanja, što je znak da je riječ o stalnoj, a ne o privremenoj bazi.

Stručnjaci poput Jana Sarta (bivšeg šefa strateškog komunikacionog centra NATO-a) i analitičari iz "High North News" ističu da je riječ o sistematskom jačanju sjeverozapadnog vojnog okruga Rusije, vjerovatno kao odgovor na članstvo Finske i Švedske u NATO-u.

"To nije samo rotacija ili vježba, ovo je priprema za dugoročnu vojnu infrastrukturu", navodi se u analizi Di Velta. Ruski lokalni zvaničnici u Kareliji otvoreno govore o ulozi regiona kao "ruskog isturenog položaja na granici NATO-a". Promjene su vidljive i na drugim lokacijama kao što su Sjeveromorsk-2 i Olenje, gdje se obnavljaju hangari za borbene avione i helikoptere, a stvaraju se i novi prostori za skladištenje vozila i opreme.

Iako Rusija trenutno nema kapacitet za veliku ofanzivu na sjeveru zbog rata u Ukrajini, ovi radovi šalju jasnu poruku: Moskva ne namjerava da ostavi svoj severni bok nezaštićen.