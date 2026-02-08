Žena grčkog premijera doživjela tešku saobraćajnu nesreću.

Izvor: Angelos Tzortzinis / AFP / Profimedia / Shutterstock.com/Ajdin Kamber

Supruga grčkog premijera Kirijakos Micotakis, Mareva Grabovski Micotakis, doživjela je u subotu, 7. februara, tešku saobraćajnu nezgodu, javlja Prototema. Ona je zadobila povrede obje ruke i danas je operisana u bolnici KAT bolnica.

Sa njom je u bolnicu došao i njen suprug, premijer Grčka. Njih dvoje su prethodno zajedno boravili u Milano, gdje su prisustvovali otvaranju Zimske olimpijske igre.

Za sada je poznato da se Mareva Grabovski Micotakis nalazi u stabilnom stanju nakon nezgode. Okolnosti pod kojima je došlo do saobraćajne nesreće još nijesu poznate.