Donald Tramp je povodom smrti Rene Gud i Aleksa Pretija u Minesoti izrazio žaljenje, ali je istovremeno naglasio da žrtve pucnjave u kojoj su učestvovali agenti ICE nisu bili anđeli.

Izvor: X/theliamnissan/ Youtube/CNBC-TV18

Donald Tramp izjavio je da su smrti Rene Gud i Aleksa Pretija u Minesoti tužni incidenti koji se "nisu smjeli dogoditi", ali je dodao da žrtve pucnjave u koju su bili uključeni agenti imigracione službe (ICE) "nisu bili anđeli". Tramp je poručio da se niko zbog tih događaja ne osjeća gore od samih agenata.

"On nije bio anđeo, a ni ona nije bila anđeo. Ipak, nisam srećan zbog onoga što se tamo dogodilo. Niko ne može biti srećan, pa tako ni ICE. Ali uvijek ću biti uz naše sjajne ljude iz redarstvenih snaga. Moramo ih podržati. Ako ih ne podržimo, nemamo državu", rekao je Tramp

Najavljen "blaži pristup"

Ove izjave dolaze u trenutku kada je Tom Homan, povjerenik Bijele kuće za granicu, najavio povlačenje 700 saveznih agenata iz Minesote, prenosi Index. Sam Tramp je nagovijestio mogućnost primjene blažeg pristupa u sprovođenju svoje stroge imigracione politike. S druge strane, lider manjine u američkom Senatu, Čak Šumer, smatra da povlačenje 700 agenata nije dovoljno.

"Zloupotrebe ICE-a nadilaze ono što dospije u medije. Stanovnici se boje da idu u škole, u prodavnice, čak i da izađu napolje. Agenti patroliraju ulicama kao da se radi o vojnoj operaciji. Cio ICE mora odmah napustiti Mineapolis", rekao je Šumer.