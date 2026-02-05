Ukrajinske snage su tokom januara izvele niz udara na ključnu rusku vazduhoplovnu bazu Kapustin Jar u Astrahanskoj oblasti, navodi Generalštab Oružanih snaga Ukrajine.

Ključno središte ruskog programa balističkih raketa teško je oštećeno u nedavnim ukrajinskim vazdušnim napadima, saopštio je Generalštab ukrajinskih oružanih snaga u saopštenju objavljenom na aplikaciji Telegram. Navode da su u januaru izveli niz udara na vazduhoplovnu bazu Kapustin Jar u ruskoj Astrahanskoj oblasti.

"Na osnovu dostupnih informacija, neke od zgrada u oblasti poligona su pretrpjele različit stepen oštećenja, jedan od hangara je značajno oštećen, a dio osoblja je evakuisan sa teritorije", navodi se u saopštenju koje je prenio Kyiv Independent.

Kapustin Jar je aerodrom izgrađen za vrijeme Sovjetskog Saveza koji je dugo služio kao centar ruskog programa balističkih raketa.

Zloglasni Orešnik

Iz iste baze Rusija je do sada, koliko je poznato, dva puta lansirala ozloglašenu raketu "Oresnik". Riječ je o balističkoj raketi srednjeg dometa koja izgleda kao modifikacija rakete zemlja-zemlja "Rubež", koja je sama po sebi modifikacija raznog balističkog oružja iz sovjetskog doba.

Rusi se hvale da nijedna postojeća protivvazdušna odbrana ne može da presretne "Oresnik" zbog njegove brzine, koja navodno dostiže 12.300 kilometara na sat, što je deset puta brže od brzine zvuka.

Rusija je prvi put ispalila Orešnik na ukrajinski grad Dnjepropetrovsk u novembru 2024. godine, a 9. januara ove godine ciljala je i Lavovsku oblast u zapadnoj Ukrajini. To je još uvijek uglavnom eksperimentalno oružje, a od prvog ispaljivanja spekuliše se o njegovim zalihama, vjeruje se da su svakako veoma ograničene.

Rusi koriste Orešnik u ratovanju kada žele da napad stave u politički kontekst. Na primer, britanske obavještajne službe tvrde da je napad na Lavov bio odmazda za navodne ukrajinske napade na rezidenciju ruskog predsjednika Vladimira Putina. Rusija najvjerovatnije ima samo nekoliko raketa Orešnik.

Moćni ukrajinski Flamingo

Ukrajinske oružane snage tvrde da su u napadima na Kapustin Jar u januaru koristile oružje dugog dometa ukrajinske proizvodnje, sa akcentom na FP-5 Flamingo.

Flamingo je krstareća raketa koja navodno ima domet od oko 3.000 kilometara i sposobna je da nosi bojevu glavu od 1.000 kilograma. Proizvođač rakete Fajer Point je u avgustu objavio da je raketa već u masovnoj proizvodnji.

Neobično ime i boja rakete, odnosno jarko ružičasti vrh u kojem je smještena bojeva glava, predstavljaju svojevrsnu internu šalu kompanije o često zanemarenoj ulozi žena u svijetu oružja i rata kojim dominiraju muškarci.