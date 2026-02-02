Amerika smanjuje carinske mjere Indiji koja više neće kupovati rusku naftu i gas.

Američki predsjednik Donald Tramp je danas saopštio da smanjuje carinske mjere Indiji sa 25 na 18 odsto, prenosi "CNN". Premijer Indije Narendra Modi je pristao, prema rečima Trampa, da Indija više neće kupovati rusku naftu i gas, a da Sjedinjene Države zauzvrat smanjuju carinske mere Indiji.

"Bila mi je velika čast da razgovaram sa premijerom Indije Narendra Modijem. On je jedan od najpoštovanijih lidera u svijetu.

Razgovarali smo o mnogim stvarima - o carinskim mjerama i o završetku rata u Ukrajini. On je pristao da prekine sa kupovinom ruskog gasa i nafte i da više kupuje od Sjedinjenih Država, potencijalno i Venecuele.

Ovo će pomoći da se završi rat u Ukrajini. Tamo i dalje umire više hiljada ljudi svake nedelje.

Dogovorimo smo novi carinski sporazum Indije i Sjedinjenih Država, mi ćemo ih spustiti sa 25 na 18 odsto. Oni će svoje carinske mjere spustiti na nula prema nama", navodi Tramp na svojoj društvenoj mreži "Truth social".

Da podsjetimo, Sjedinjene Države uvele su Indiji tokom 2025. godine carinske mjere od 25 odsto. Indija je jedan od najvećih saveznika Rusije, naročito od početka rata sa Ukrajinom, ali je sudeći prema današnjem dogovoru sa Trampom, Rusija izgubila bliskog vojnog i političkog saveznika.