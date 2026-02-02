Donald Tramp dolazi u Grčku zbog sastanaka o NATO članicama sa juga Mediterana.

Izvor: MPI34 / Capital pictures / Profimedia

Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp dolazi u zvaničnu posjetu Grčkoj, prenosi "Ekathimerini". Američka ambasadorka u Grčkoj Kimberli En Gilfojl je saopštila danas da Tramp dolazi u Atinu, prestonicu Grčke.

Ona je danas bila na predstavljanju novog dokumentalnog filma prve dame Sjedinjenih Američkih Država Melanije Tramp i najavila je dolazak predsjednika SAD-a sa suprugom. Nije precizirala tačan datum posjete, kao ni koliko bi ostao Tramp u Grčkoj.

Postoji mogućnost da bi Tramp mogao da obiđe i druge države koje su strateški važne za Sjedinjene Države na Mediteranu. To su Izrael, Kipar i Turska.

Kako navodi "Euraktiv", sama najava posjete ima političku težinu za jugoistočnu Evropu u kontekstu tenzija NATO članica. Riječ je o Grčkoj i Turskoj koje imaju pomorske sporove i određena neslaganja oko energetskih resursa.

Gilgof je govorila i o partnerstvu Grčke i Sjedinjenih Država. Istakla je da je Grčka "ključni akter u energetskoj budućnosti Evrope".