Najmanje 15 civila, uglavnom rudara, poginulo je u ruskom napadu dronom na autobus u Ukrajini.

Izvor: Ministarstvo Odbrane Ruske Federacije, Shutterstock, Printskrin društvene mreže

Najmanje 15 ljudi je poginulo, a sedam je ranjeno u ruskom napadu dronom na autobus sa putnicima u Ukrajini, prenosi The Sun.

Putnici, za koje se navodi da su rudari, vraćali su se kući nakon smjene u gradu Pavlohrad. Najveća privatna energetska kompanija u Ukrajini, DTEK, saopštila je da su njeni radnici namjerno bili meta Kremlja u subotu.

Političar Dmitro Lubinec izjavio je:

"Najmanje 15 civila je ubijeno, a sedam je povrijeđeno. U autobusu su bili rudari koji nisu imali nikakve veze sa borbenim dejstvima. Ovo je još jedan brutalan napad na civile koji je Rusija izvela u samo jednom danu, što pokazuje jasan obrazac terora."

U odvojenim napadima povrijeđeno je još najmanje devet osoba. Šestoro je ranjeno kada je pogođena bolnica za porodilje u južnom gradu Zaporožju. Među povrijeđenima su dvije žene koje su bile na ljekarskom pregledu.

U kasnijem napadu dronom na isti grad povrijeđene su još dvije žene i četvorogodišnji dječak. Guverner Ivan Fedorov izjavio je: "Napad na porodilište je još jedan dokaz da se vodi rat protiv života."

Vazdušni napad uslijedio je nakon što je Donald Tramp lično pozvao ruskog lidera Vladimira Putina da obustavi napade na ukrajinske gradove usred niskih temperatura. Moskva je kasnije saopštila da bi se to primjenjivalo samo na Kijev i da bi trajalo do juče.

Nova runda trilateralnih mirovnih pregovora, čiji je cilj okončanje četvorogodišnjeg rata, trebalo bi da se održi u srijedu i četvrtak u Abu Dabiju.

Hitne službe saopštile su da je nakon napada izbio požar, ali su ga vatrogasci kasnije ugasili.

DTEK je naveo da su ruske snage izvele "masivan teroristički napad" na rudnik kompanije u Dnjepropetrovskoj oblasti i da su svi poginuli i ranjeni bili zaposleni koji su se vraćali sa smjene.

Ministar energetike Denis Šmihal rekao je: "Danas je neprijatelj izveo ciničan i ciljani napad na radnike energetskog sektora u Dnjepropetrovskoj oblasti."

Predsjednik Volodimir Zelenski okarakterisao je napad kao ratni zločin. On je na Telegramu poručio: "Današnji ruski napad na autobus u Dnjepropetrovskoj oblasti je zločin, demonstrativan zločin, koji još jednom pokazuje da je Rusija odgovorna za eskalaciju. Zlo mora biti zaustavljeno."

Napad na autobus dogodio se u okviru šireg noćnog talasa udara dronovima, pri čemu je ukrajinsko ratno vazduhoplovstvo saopštilo da je Rusija lansirala 90 jurišnih dronova, od kojih je 14 pogodilo devet lokacija.

Žena i muškarac takođe su poginuli u odvojenom noćnom napadu u Dnjepru, saopštio je regionalni guverner Oleksandar Hanža.

Rusko granatiranje je kasnije pogodilo centralni dio Hersona, teško ranivši 59-godišnju ženu, prema navodima lokalnih vlasti.

Ministarstvo odbrane Rusije tvrdilo je da su njegove snage pogodile transportnu infrastrukturu koju koriste ukrajinske trupe, koristeći avione, dronove, rakete i artiljeriju. Takođe je saopšteno da je ruska protivvazdušna odbrana oborila 21 ukrajinski dron iznad jugozapadne i zapadne Rusije i da nije bilo žrtava.

Napadi su se dogodili svega nekoliko sati nakon što je Zelenski potvrdio da će se naredna runda mirovnih pregovora između Moskve i Kijeva održati u srijedu i četvrtak. Očekuje se da se u Abu Dabiju sastanu izaslanici Rusije, Ukrajine i SAD u okviru napora da se okonča rat.

Zelenski je rekao da je Ukrajina spremna za "suštinske pregovore", ali da i dalje postoje velike podjele, uključujući pitanje da li bi Rusija trebalo da se povuče sa okupiranih ukrajinskih teritorija, posebno u istočnom regionu Donbasa.